Exclusivo «Amor à Prova»: Conheça o plano de Tomás para se livrar de Cris

Em «Amor à Prova», Nico (Salvador Biernat) chega da clínica e conta ao pai que Sara (Joana de Verona) e Cris (José Condessa) afinal não se casaram. Tomás disfarça a tensão e diz que às vezes essas coisas acontecem. Nico diz que se Cris não foi de lua de mel, então pode pedir-lhe para andar no Pantera. Tomás fica encurralado.

Afonso (Guilherme Filipe) já disse a Tomás como deve agir para se livrar daquele problema, mas Tomás acha a ideia muito arriscada. Afonso diz que o momento é agora e assim livra-se do mecânico para sempre. Tomás fica tenso. Afonso e Tomás conversam sobre o plano para se livrarem de Cris de uma vez por todas. Tomás diz que vai realizar o sonho de Nico de andar no Pantera, Alice é apanhada nos encontros com Cris e afasta-o para sempre da vida deles. Afonso tem dúvidas de que Alice faça o que Tomás quer, mas ele diz que ainda tem algum controlo sobre ela.

Recorde o pedido de Nico:

