Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris acaba detido, após grande confusão

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 24min
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris acaba detido, após grande confusão - TVI
Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) vai ter com Melanie (Beatriz Costa) e leva um ramo de flores, mas depara-se com um cliente a meter conversa com ela e estaca. Melanie responde de forma cordial, mas não está minimamente interessada. O cliente começa a insistir e agarra-a. André intervém, mas acaba estatelado no chão, depois de levar um empurrão do cliente.

Cris (José Condessa) e Bruno estão de volta de um carro. Bruno está a pensar sair mais cedo, mas Domingos (João Lagarto) diz-lhe que há muito trabalho para fazer. Ouvem o que parece ser uma luta e Melanie aos gritos. Saem todos para ir ver o que se passa. O cliente dá pontapés a André, que continua caído no chão. Melanie grita e tenta afastar o cliente de André.

Cris chega e fica em pânico ao ver o irmão no chão. Cris atira-se ao cliente e consegue pô-lo ko. Melanie cuida de André e pergunta-lhe se está bem. São (Sofia Grillo) despede-se de uma cliente e nisto entra Domingos. São estranha que ele esteja em casa àquela hora. Domingos diz que tem uma coisa para lhe contar, mas fá-la prometer que não vai perder a cabeça. São não promete nada e exige saber o que se passa. Domingos conta-lhe que Cris foi detido.

 Bruno (João Arrais) tenta acalmar Melanie e tem pena de André, por nunca conseguir cumprir os seus planos de engate. Domingos chega com São, mas ela quer ir à esquadra, pois é lá que estão os filhos. Domingos acha que não vão lá fazer nada e pede a São para explicar a Nelson o que aconteceu. Nelson (Fernando Rodrigues) chega e fica em choque ao saber que Cris foi preso.

 Cris está algemado e revoltado por ter sido levado para ali, quando o cliente é que agiu mal com Melanie. André aconselha o irmão a ter calma e relembra-o de que é inocente, mas não se pode exaltar. André tem esperança que o cliente tenha bom senso e retire a queixa, mas Cris olha para ele e não tem muita fé de que isso aconteça.

 Nelson tenta perceber o que se passou e culpa Domingos por não ter sido capaz de aguentar o barco. Domingos diz que não teve culpa de nada. Bruno explica que o cliente se meteu com Melanie e quando chegaram, já estava a bater em André. Cris só defendeu Melanie e André. São quer ir à esquadra. Nelson pergunta se avisaram Sara.  Nelson quer avisar Sara, mas Bruno acha que não vale a pena, pois só a vai deixar nervosa. São já falou com André e estão a interrogar Cris. Melanie desata a chorar e conta que o homem a agarrou. São afirma que isso é assédio e que Melanie é que devia ter apresentado queixa.

