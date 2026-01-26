Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:29
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice
Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) faz algo no telemóvel de Alice (Mafalda Marafusta) que não vemos. Cris (José Condessa) liga para Alice, mas Amália recusa a chamada e manda-lhe uma sms a dizer que agora não pode falar e para ele fazer o que ela lhe pediu. Alice chega com o snack e Amália guarda-o na mala. Alice estranha e Amália diz que têm de ir a um sítio, arrastando Alice para a rua. Amália pergunta a Alice como Tomás reagiu, quando lhe contou que vai ajudar Ana. Alice diz que ainda não lhe contou e também ainda não percebeu porque vieram ali para casa. Nisto tocam à campainha e Amália assume que chamou Cris, porque é notório que eles têm qualquer coisa para resolver. Eles ficam constrangidos.   Alice e Cris estão muito constrangidos por Amália ter insinuado que eles sentem algo um pelo outro e os ter deixado ali frente a frente para conversarem. Alice pede desculpa por aqueles disparates, mas Cris começa a achar que não são disparates, pois a família dele pensa o mesmo. Eles ficam muito próximos, na iminência de se beijarem.  Alice afasta-se de Cris e diz que já não sabe nada. Cris diz que sente o mesmo desde que ela apareceu.

Alice aconselha Cris a fazer uma viagem com Sara, até ao transplante. Ele diz que Sara decidiu organizar o casamento e Alice acha boa ideia, mas Cris não tem vontade de casar e acha que há realmente algo entre eles o dois. David chega e fica confuso.  Antes que Cris e Alice expliquem alguma coisa, Cris acusa David de não ter estado bem ao suspender Sara, pois está a prejudicar os seus pacientes. Cris acusa todos de serem narcisistas, menos Alice e vai embora.

David (Diogo Amaral) pede explicações a Alice e ela conta que foi Amália que provocou aquilo, por isso fale com ela . Cris, muito nervoso, vai ter com Bruno (João Arrais) e diz que precisa desabafar. Bruno teme que tenha acontecido algo a Nico, mas Cris revela que o stress é com a mãe dele.  Cris conta a Bruno que disse a Alice o que sentia por ela e acha que ela sente o mesmo. Bruno fica muito desconfortável, já a pensar na sua posição com Sara (Joana de Verona). Cris lembra que são amigos há mais tempo, mas Bruno sabe que não vai conseguir mentir a Sara. Bruno pergunta a Cris se quer ficar com Sara ou não.

Recorde-se que Cris e Alice estão cada vez mais próximos:

