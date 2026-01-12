Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:31
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) estão em frente a David (Diogo Amaral), ansiosos por saber notícias do filho. David diz que as notícias não são as melhores e eles desesperam.

Alice quase tem um ataque de ansiedade, depois de David lhe dizer que a quimioterapia não está a correr como esperavam. David diz que têm de ser práticos e atualizar Cris sobre a situação. Alice diz que ele está na receção e David quer falar com ele o mais rápido possível.

 Cris não gostou da forma como Afonso falou com ele e quer esclarecer as coisas. Lembra que não pôs nenhum obstáculo para salvar Nico (Salvador Biernat) e só quer ajudar, mas há uma coisa que ninguém pode mudar, que é ele ser o pai de Nico. Tomás fica contente por Cris estar ali e informa-o de que têm de avançar com o transplante.

 Tomás entra com Cris (José Condessa), que diz estar disponível para fazer o transplante. David explica que Nico precisa de estabilizar, mas pede a Cris para se manter contactável e saudável. Cris dá um toque em Alice para lhe dar força e Tomás repara. Cris vai embora e Alice pede a David para a deixar ver o filho.

Recorde o momento em que Cris soube que poderia ser pai:

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Furioso por Cris não aceitar o dinheiro, Tomás promete fazer-lhe a vida negra

Amor à Prova
Hoje

Salvador Biernat, o Nico de «Amor à Prova»: «É deslumbrante ver as pessoas a dizerem: és fantástico!»

Amor à Prova
Hoje

Ana Guiomar faz revelação sobre «Amor à Prova» e deixa todos em alerta

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Encantado com o filho, Cris quer assumir a paternidade

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: O momento em que Cris e Nico se veem pela primeira vez

Amor à Prova
sáb, 10 jan

Amor à Prova: Nico é encontrado com Afonso

Amor à Prova
sáb, 10 jan
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

Ontem
1

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”?

qui, 8 jan
2

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abre o coração a Sammy sobre o que sente por Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
4

Vem aí em «A Protegida»: Hector e antiga aliada unem-se com uma missão

A Protegida
Ontem
5

Vem aí em «A Protegida»: Hector tem provas que inciminam Mónica

A Protegida
8 mai 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
sex, 9 jan

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Terra Forte
sex, 9 jan

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

sex, 9 jan

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

sex, 9 jan

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

sex, 9 jan

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

Aos 73 anos, Helena Isabel revela hábito essencial para o seu bem-estar

Hoje

Filho de Rita Pereira filma os pais, mas o que está a chamar a atenção é um detalhe: «Quem é que se acusa?»

Hoje

Filho de José Raposo é vítima de assalto. Ator lança apelo angustiante

Hoje

«Verbalizei que era um homem gay»: Atores reagem a desabafo de famoso apresentador

Hoje

«Sorrisos que dizem tudo»: Este é o segredo dos domingos felizes do filho e do companheiro de Maria Botelho Moniz

Hoje

Ana Guiomar faz revelação sobre «Amor à Prova» e deixa todos em alerta

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã