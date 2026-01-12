Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás (João Jesus) estão em frente a David (Diogo Amaral), ansiosos por saber notícias do filho. David diz que as notícias não são as melhores e eles desesperam.

Alice quase tem um ataque de ansiedade, depois de David lhe dizer que a quimioterapia não está a correr como esperavam. David diz que têm de ser práticos e atualizar Cris sobre a situação. Alice diz que ele está na receção e David quer falar com ele o mais rápido possível.

Cris não gostou da forma como Afonso falou com ele e quer esclarecer as coisas. Lembra que não pôs nenhum obstáculo para salvar Nico (Salvador Biernat) e só quer ajudar, mas há uma coisa que ninguém pode mudar, que é ele ser o pai de Nico. Tomás fica contente por Cris estar ali e informa-o de que têm de avançar com o transplante.

Tomás entra com Cris (José Condessa), que diz estar disponível para fazer o transplante. David explica que Nico precisa de estabilizar, mas pede a Cris para se manter contactável e saudável. Cris dá um toque em Alice para lhe dar força e Tomás repara. Cris vai embora e Alice pede a David para a deixar ver o filho.

