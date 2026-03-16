Exclusivo «Amor à Prova»: Cris e Alice procuram a mãe biológica de Nico

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) fica surpreendido ao ver Helena. São (Sofia Grillo) diz que a chamou, porque eles eram todos muito amigos e talvez ela soubesse algo. Cris pergunta a São se lhe contou que tinha um filho, mas Helena ainda não sabia. São pede a Cris para ouvir o que Helena tem para contar e ele pergunta-lhe se sabe quem é a mãe biológica do seu filho.

Cris conta a Bruno (João Arrais) que a mãe chamou Helena lá a casa, para lhe perguntar se se lembrava de alguma mulher que pudesse ter engravidado dele e que Helena contou que um dia foi uma mulher ao bar perguntar por ele e parecia nervosa. Helena acha que podia ser essa mulher. Bruno pergunta se conhecia e Cris afirma que sim.

Alice (Mafalda Marafusta) vai visitar Afonso e pergunta-lhe como correu a noite. Ele diz que dormiu muito bem e que talvez tenha sido por não ter a pulseira GPS. Alice relembra que foi Afonso que deu a pista sobre o pai biológico de Nico (Salvador Biernat) e pergunta-lhe se não sabe nada sobre a mãe. Afonso fica desnorteado.

Cris já contou a Bruno que há uma possibilidade da mãe de Nico ser a Xana do salão de jogos. Cris revela que já a encontrou nas redes sociais e mandou-lhe uma mensagem para se encontrarem. Bruno percebe que Cris está mesmo determinado em lutar por Nico. São avisa que Xana chegou e Cris fica nervoso. Ela diz que não faz ideia porque Cris lhe pediu para vir ali. Ele pergunta-lhe se se lembra da noite que passaram juntos e se por acaso não engravidou e teve um filho dele. Xana diz que contou a verdade a Cascavel e ele ficou furioso, por isso é que foi ao bar da Matarratos para o avisar, mas Cris estava de férias em Mil Fontes. Cascavel chega, diz que têm uma filha chamada Yara e que a filha é mesmo dele, pois fizeram um teste de ADN. Cris fica a processar tudo e Xana pergunta-lhe porque foi desenterrar aquele assunto.

Recorde-se que Cris e Alice estão dispostos a enfrentar o futuro: