Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris e Alice procuram a mãe biológica de Nico

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 25min
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris e Alice procuram a mãe biológica de Nico - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) fica surpreendido ao ver Helena. São (Sofia Grillo) diz que a chamou, porque eles eram todos muito amigos e talvez ela soubesse algo. Cris pergunta a São se lhe contou que tinha um filho, mas Helena ainda não sabia. São pede a Cris para ouvir o que Helena tem para contar e ele pergunta-lhe se sabe quem é a mãe biológica do seu filho.

Cris conta a  Bruno (João Arrais) que a mãe chamou Helena lá a casa, para lhe perguntar se se lembrava de alguma mulher que pudesse ter engravidado dele e que Helena contou que um dia foi uma mulher ao bar perguntar por ele e parecia nervosa. Helena acha que podia ser essa mulher. Bruno pergunta se conhecia e Cris afirma que sim.

Alice (Mafalda Marafusta) vai visitar Afonso e pergunta-lhe como correu a noite. Ele diz que dormiu muito bem e que talvez tenha sido por não ter a pulseira GPS. Alice relembra que foi Afonso que deu a pista sobre o pai biológico de Nico (Salvador Biernat) e pergunta-lhe se não sabe nada sobre a mãe. Afonso fica desnorteado.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

 Cris já contou a Bruno que há uma possibilidade da mãe de Nico ser a Xana do salão de jogos. Cris revela que já a encontrou nas redes sociais e mandou-lhe uma mensagem para se encontrarem. Bruno percebe que Cris está mesmo determinado em lutar por Nico. São avisa que Xana chegou e Cris fica nervoso. Ela diz que não faz ideia porque Cris lhe pediu para vir ali. Ele pergunta-lhe se se lembra da noite que passaram juntos e se por acaso não engravidou e teve um filho dele. Xana diz que contou a verdade a Cascavel e ele ficou furioso, por isso é que foi ao bar da Matarratos para o avisar, mas Cris estava de férias em Mil Fontes. Cascavel chega, diz que têm uma filha chamada Yara e que a filha é mesmo dele, pois fizeram um teste de ADN. Cris fica a processar tudo e Xana pergunta-lhe porque foi desenterrar aquele assunto.

Recorde-se que Cris e Alice estão dispostos a enfrentar o futuro:

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris anuncia que já não vai haver casamento

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás força Alice a envolverem-se

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália finge estar grávida

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Amor à Prova»: Cris descobre verdade sobre o estado de saúde de Sara e reage

Amor à Prova
sáb, 14 mar

Amor à Prova: Soam os alarmes com o desaparecimento descontrolado de Sara

Amor à Prova
sex, 13 mar

Amor à Prova: Cris e Alice fazem planos para o futuro

Amor à Prova
sex, 13 mar
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

ter, 3 mar
1

Sensual, Olívia Ortiz posa em lingerie: «Um arraso»

Queridos Papás
12 set 2023
2

Vem aí em «A Protegida»: O beijo tão esperado de JD e Mariana

A Protegida
Ontem
3

Exclusivo «A Protegida»: A cumplicidade cresce entre Mariana e JD

A Protegida
qui, 1 jan
4

Vem aí «Terra Forte»: Marcus recorda proposta de Glória enquanto beija Vivi

Terra Forte
seg, 9 mar
5

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino ataca Caio quando ele menos espera

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

A segunda temporada de «Amor à Prova» começa com um acontecimento dramático

Amor à Prova
sex, 13 mar

Vem aí «Terra Forte»: Álvaro alerta Sammy sobre os planos de Maria de Fátima no cruzeiro

Terra Forte
Hoje

Fernanda Serrano sofre «uma aparatosa queda»

A Protegida
Hoje

Rosa Bela prepara-se para uma nova etapa: «Antes da história começar»

Queridos Papás
Hoje

Ator que roubou corações em «Morangos com Açúcar» fala sobre a morte da irmã: «Percebes que afinal sofrer é isto»

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris anuncia que já não vai haver casamento

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Conheça a apresentadora de televisão que anda a tirar o fôlego nas redes sociais

Queridos Papás
Hoje

Rosa Bela prepara-se para uma nova etapa: «Antes da história começar»

Queridos Papás
Hoje

Fernanda Serrano sofre «uma aparatosa queda»

A Protegida
Hoje

Ator que roubou corações em «Morangos com Açúcar» fala sobre a morte da irmã: «Percebes que afinal sofrer é isto»

Ontem

Foi o transexual David/ Catarina em «Ouro Verde». Hoje, surpreende com uma imagem irreverente

sáb, 14 mar

«Para mim é deixar morrer.»: Estrela dos Morangos com Açúcar expõe situação alarmante

sáb, 14 mar
Mais Fora do Ecrã