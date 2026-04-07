Exclusivo «Amor à Prova»: Cris e Alice visitam o orfanato à procura de informações sobre a mãe biológica de Nico

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) e Cris (José Condessa) entram da rua e conversam sobre o seu plano. Alice diz que conseguiu convencer Tomás (João Jesus) de que não há nada entre eles e Cris pergunta-lhe se já teve acesso ao processo de adoção. Alice diz que não, mas que o exame de quimerismo é para a semana.

Luz (Alexandra Lencastre) pergunta a Alice se sabe de Vítor e porque está ali com Cris. Alice já contou a Tomás que Luz voltou do Japão. Tomás acha que Vítor não tem como evitar contar sobre a traição. Alice não gosta da forma como Tomás põe as coisas e ele pergunta-lhe se aprova a traição. Alice acha que a culpa nunca é só de um e o casamento já tem de estar mal, para abrir espaço para um terceiro entrar.

São não pode atender Branca, pois está a acabar um trabalho e ainda vai fazer uma petiscada para a família. Cris chega todo animado, porque Alice vai finalmente poder consultar o processo de adoção. São tem esperança que descubram alguma coisa. Alice pede a Tomás para levar Nico (Salvador Biernat) à clínica, porque quer ir ver como está a mãe. Tomás gosta que estejam em harmonia e agradece a Alice por aturar o seu pai, mesmo sendo inconveniente com ela.

Alice diz que só quer o bem da família, mas não abdica de contar a verdade a Nico. Tomás finge que está de acordo. Cris vai ter com Alice à entrada do orfanato e diz que aquilo foi a única coisa que conseguiu descobrir. Cris tem esperança que lhes possam dar mais informações sobre a mãe biológica de Nico.

Cris e Alice consultam o processo de Nico, mas não obtêm nenhuma informação sobre a mãe biológica. Ficam sem saber o que fazer e pedem para falar com pessoa que o entregou a Alice. A funcionária diz que era a diretora na altura, mas já se reformou. Cris e Alice perguntam onde a podem encontrar.

Alice tenta ligar para a antiga diretora do orfanato, mas ela não atende. Cris acha estranho que o processo não tenha informação nenhuma, mas que Afonso soubesse que ele era o pai. Alice recebe uma chamada de volta e Cris pede-lhe para inventar outra história qualquer, pois está desconfiado de que houve trafulhice no processo de adoção. Cris comenta com os pais como achou estranho que o processo de adoção de Nico não tivesse informação nenhuma sobre os pais adotivos e não percebe como Afonso chegou até ele. Cris diz que a única esperança é a antiga diretora da instituição, mas têm de esperar que volte do Alentejo. André pergunta se alguém viu o seu livro e acha que o perdeu.

Recorde-se que foi André que alertou o irmão para a necessidade de encontrar a mãe biológica de Nico: