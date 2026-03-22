Exclusivo «Amor à Prova»: Cris é detido à frente de Nico

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) estaciona o carro e sai de lá com Nico. Assim que saem, são abordados por dois polícias, que pedem a identificação a Cris. Ele diz que deve haver algum mal entendido e quer fazer uma chamada, mas os polícias algemam-no. Nico fica muito assustado.

Cris e Nico são levados para a esquadra. Alice chega nesse momento e fica preocupada. Alice liga ao pai, a contar-lhe que a polícia levou Cris e Nico e pede-lhe ajuda. Vítor diz que vai falar com um amigo da polícia e pede a Alice (Mafalda Marafusta) para ir ter com ele à construtora.

Vítor diz que já falou com um amigo da polícia e está à espera que ele lhe diga para que esquadra foram levados. Vítor não percebe o que pode ter acontecido, pois Cris só levou Nico para passear. Alice diz que aquilo parece um pesadelo. Vítor recebe uma chamada e diz que já sabe em que esquadra eles estão. Saem todos.

Tomás (João Jesus) prepara-se para ir buscar Nico à esquadra, quando Sara (Joana de Verona) chega irritada, por Tomás ter feito com que Cris fosse preso. Tomás diz a Sara para se acalmar e até lhe devia agradecer, pois assim vai ser mais fácil separar Alice de Cris e Sara fica com o caminho livre.

Alice diz a André que agora não pode falar. Ele percebe que Domingos está com ela e São exige saber o que se passa. Alice conta que Cris foi detido e São fica muito preocupada. Nico corre para abraçar a mãe e diz que teve muito medo. Nico conta que prenderam Cris, mas ele não fez nada de mal. Tomás aparece e exige saber o que se passou

Recorde-se que andar no Pantera era um dos desejos de Nico: