Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris vai ser pai... de um filho de Sara

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:57
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris vai ser pai... de um filho de Sara - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) vem trazer comida a Alice (Mafalda Marafusta). Esta conta que se despistou contra o muro da casa de Cris (José Condessa). Sara sabe que eles estão juntos e quer paz para o filho. Alice fica em choque.

Cris entra e Sara fica incomodada com a proximidade dos dois. Alice dá a entender que já sabe que Cris vai ser pai e ele fica em choque. Cris diz a Alice que ia contar-lhe da gravidez, por isso, é que tinha marcado encontro com ela. Alice está cansada por haver sempre um problema novo. Cris diz que o filho pode ser de Bruno e que não há hipótese nenhuma de voltar para Sara. Alice não está preocupada com Sara, mas com ela própria. 

Cris pede desculpa a Alice e ela pergunta por Nico. Cris conta que Amália o levou para casa, mas pediu a Nico para não contar nada a Tomás.

Recorde-se que Cris e Alice estavam a viver uma das melhores fases da relação:

Amor à Prova

«Um momento vulnerável»: Jessica Athayde temeu o pior com a sua saúde e viveu dias de medo

Amor à Prova
Hoje

Emocionada, Ana Guiomar vibra com a vitória do Torreense: «Eu não sei o que dizer»

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno e Melanie têm relações sexuais

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: No hospital, Alice tenta provar que está a ser drogada por Tomás

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Com Nico no carro, Alice tem um acidente

Amor à Prova
Ontem

Susana Arrais, Simone de «Amor à Prova», é mãe de uma das maiores promessas da televisão nacional

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Terra Forte
dom, 17 mai
1

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas sobre António aumentam

Terra Forte
Hoje
2

Exclusivo «Amor à Prova»: No hospital, Alice tenta provar que está a ser drogada por Tomás

Amor à Prova
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: De ir às lágrimas! O reencontro emocionante de António e Rosinha

Terra Forte
Hoje
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris vai ser pai... de um filho de Sara

Amor à Prova
Hoje
5

Ao lado do Instrutor Rodrigo Joaquim, Soraia Sousa vive dia histórico: «Ganhei uma família»

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris vai ser pai... de um filho de Sara

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha vira-se contra Flor e quer ir viver com António

Terra Forte
Ontem

Susana Arrais, Simone de «Amor à Prova», é mãe de uma das maiores promessas da televisão nacional

Amor à Prova
Ontem

Uma das gémeas mais famosas da ficção portuguesa revive drama familiar: “Nunca dou a vida como garantida”

Hoje

«Um momento vulnerável»: Jessica Athayde temeu o pior com a sua saúde e viveu dias de medo

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: De ir às lágrimas! O reencontro emocionante de António e Rosinha

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Catarina Gama, mulher de AGIR, está a comover o país com vídeo da filha a olhar para alguém especial

Hoje

Ao lado do Instrutor Rodrigo Joaquim, Soraia Sousa vive dia histórico: «Ganhei uma família»

Hoje

Uma das gémeas mais famosas da ficção portuguesa revive drama familiar: “Nunca dou a vida como garantida”

Hoje

«Um momento vulnerável»: Jessica Athayde temeu o pior com a sua saúde e viveu dias de medo

Amor à Prova
Hoje

Emocionada, Ana Guiomar vibra com a vitória do Torreense: «Eu não sei o que dizer»

Amor à Prova
Hoje

Atriz icónica de Morangos com Açúcar surpreende com mudança de vida radical: «3 kg em 15 dias»

Ontem
Mais Fora do Ecrã