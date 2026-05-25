Exclusivo «Amor à Prova»: Cris vai ser pai... de um filho de Sara

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) vem trazer comida a Alice (Mafalda Marafusta). Esta conta que se despistou contra o muro da casa de Cris (José Condessa). Sara sabe que eles estão juntos e quer paz para o filho. Alice fica em choque.

Cris entra e Sara fica incomodada com a proximidade dos dois. Alice dá a entender que já sabe que Cris vai ser pai e ele fica em choque. Cris diz a Alice que ia contar-lhe da gravidez, por isso, é que tinha marcado encontro com ela. Alice está cansada por haver sempre um problema novo. Cris diz que o filho pode ser de Bruno e que não há hipótese nenhuma de voltar para Sara. Alice não está preocupada com Sara, mas com ela própria.

Cris pede desculpa a Alice e ela pergunta por Nico. Cris conta que Amália o levou para casa, mas pediu a Nico para não contar nada a Tomás.

Recorde-se que Cris e Alice estavam a viver uma das melhores fases da relação: