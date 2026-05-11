Exclusivo «Amor à Prova»: David acaba o casamento com Amália

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) está muito tensa com o que David (Diogo Amaral) sabe e pergunta-lhe se foi Carlos (Rodrigo Trindade) que o envenenou novamente. David revela que foi Laura e tem a certeza que ela não ia mentir e prejudicar Amália.

David promete ser o melhor pai do mundo, mas afirma que o casamento deles acaba ali e retira a aliança. Amália está furiosa por Laura ter revelado segredos a David.

Laura diz que só quis ajudá-la e mostrar a David a pessoa maravilhosa que ela é. Amália diz que deu tudo errado e pede a Laura para se manter longe.

Recorde-se que, anteriormente, David já tinha ido expulso de casa: