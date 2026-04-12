Exclusivo «Amor à Prova»: David procura Verónica, a mulher que pode contar o que Afonso esconde

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) despede-se de uma paciente e recebe Glória. Esta diz que continua a honrar o sigilo profissional, mas se pode ajudar Afonso (Guilherme Filipe) no tratamento da sua doença, então quer ajudar e revela que foi à procura da tal Verónica.

João (Carlos Félix) faz uma sessão de terapia com Afonso e mostra-lhe algumas fichas com nomes próprios. Afonso gela quando lê o nome Verónica e João pergunta-lhe se conhece alguma. David comenta com João que foi atrás da tal Verónica e descobriu que ela sofria de violência doméstica e trabalhava na zona onde Afonso se perdeu uma vez. Só não percebem de onde vem o nome Vera, em vez de Verónica.

Tomás diz que falou com o pai sobre a possibilidade dele ter um cuidador permanente, mas ele recusou. João diz que a terapia de Afonso está a correr bem, mas as crises têm sido mais frequentes, devido ao avanço natural da doença. Amália (Ana Guiomar) pergunta por David e João diz-lhe que saiu e não sabe quando volta.

David conta a João que foi até à fábrica onde Verónica trabalhou, mas tinha fechado e não conseguiu perceber qual o nome da mesma. João diz que Afonso teve outra crise. David promete ir atrás das pistas que têm e desfazer aquele novelo, para que possam ajudar Afonso.

Recorde-se que Afonso tem tido cada vez mais crises, até já tendo assustado o próprio neto: