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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Domingos morre

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 11min
Exclusivo «Amor à Prova»: Domingos morre - TVI
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Em «Amor à Prova», André (Lucas Dutra) e São vão ver o que se passa e encontram os vizinhos todos revoltados, por eles não terem aceitado vender a casa e o condomínio não ir para a frente. André tenta acalmar os ânimos, mas acaba por levar com uma lata na cabeça e São leva-o para dentro. Domingos (João Lagarto) tenta acalmar os ânimos, mas os vizinhos continuam a acusá-los de serem egoístas e de só terem pensado neles. São lembra que são vizinhos e uma comunidade, mas os vizinhos não fazem caso e continuam a gritar e a atirar-lhe coisas. Domingos sente-se mal, agarra-se ao peito e colapsa no chão. São fica em pânico. Cris (José Condessa) conduz como um louco para chegar o mais rápido possível à clínica. São e André saem da clínica devastados. Cris pergunta à mãe como está o pai, mas ela não consegue falar e desata a chorar. Cris olha para o irmão e André também chora. Cris percebe o que aconteceu. São diz que o amor da sua vida morreu e todos se abraçam, consternados.

 São e os filhos chegam a casa destroçados. São sente-se culpada por ter chamado Domingos para acalmar os vizinhos. Acha que se não o tivesse feito, Domingos ainda estaria vivo. André diz à mãe que não teve culpa nenhuma e o coração do pai simplesmente colapsou.  O cortejo fúnebre de Domingos está a decorrer. Cris faz um discurso sobre o pai e todos se emocionam. São quer fazer um churrasco lá em casa, pois era essa a vontade de Domingos. São pede a Nelson para ir ter com Luz a Roma e ser feliz. Depois pede a Vera para escolher bem quem quer ajudar na luta por Nico.

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