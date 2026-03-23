Exclusivo «Amor à Prova»: Eis a mulher que aparece e que promete destruir a vida de Vítor

Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) e Estela estão em clima de flirt. Ela entorna um copo de vinho e Bruno fica muito aflito, porque Simone é maníaca das limpezas. Estela vê o envelope da Futura e Bruno diz que Simone trabalha lá. Estela recomenda que ela tenha cuidado com Vítor.
Bruno está indignado com as coisas que Estela lhe contou sobre Vítor (Diogo Infante). Ela acha que Simone (Susana Arrais) deve ter cuidado com o patrão e aposta que ele já lhe fez muitas promessas e ofereceu presentes, pois é esse o seu modus operandis. Simone aparece e Bruno diz-lhe que têm de falar sobre Vítor.
Simone ficou incomodada com o que Bruno lhe contou sobre Vítor, mas não acha possível que ele lhe faça o mesmo, pois anda à procura de uma casa para eles e ofereceu-lhe uns brincos. Bruno diz que faz parte do modus operandis. André conta a Bruno que Melanie ficou chateada com ele, mas tem uma ideia para fazerem as pazes. Carlos diz a Amália que está à espera de Estela, mas ela já deve ter novidades. Estela diz que conseguiu contar a Bruno o que Vítor fez com ela e espera que ele conte a Simone. Simone confronta Vítor por ter tido um caso com Estela. Ele não quer acreditar que ela tenha aparecido tanto tempo depois. Simone fica escandalizada, pois está mesmo convencida de que eles tiveram um caso. Vítor afirma que Estela é uma stalker e quis apagá-la da sua memória.
Vítor afirma que não teve nenhum caso com Estela e que ela é que o assediou e meteu na cabeça que tinham um caso. Vítor diz que ela quase arruinou a sua vida e por isso teve de a despedir. Vítor pergunta a Simone se Estela foi atrás dela e Simone diz que apareceu lá em casa com Bruno. Vítor fica desconfiado.
Vítor acha estranho que Estela tenha ido à oficina à procura de Bruno e tenha acabado em casa de Simone. Vítor desconfia que haja dedo de Amália naquilo, pois foi ela que insinuou que teve outras amantes. Simone acha demais até para Amália. Vítor aconselha que Bruno fique longe de Estela, pois ela é louca. Vítor conta que pediu o divórcio porque tem uma amante e Domingos deve conhecer, já que mora no seu bairro. Estela chega com Bruno, vê Vítor e despeja-lhe uma cerveja em cima. Estela pede a Bruno para irem para outro lugar.
Simone ouve barulhos na casa de banho e pergunta se está tudo bem. Bruno diz que ficou preso no wc e pede a Simone para tentar abrir a porta por fora. Simone vai buscar uma chave e diz que têm de conversar sobre Estela. Simone fica tensa ao ver que Estela está ali com Bruno. Bruno serve cervejas para a conversa fluir melhor. Estela pede-lhe para as deixar a sós e fica indignada quando Simone lhe diz que Vítor disse que ela era louca e que foi ela que andou atrás dele. Estela garante que não foi nada disso e que ele a usou e descartou. Simone fica na dúvida. Melanie (Beatriz Costa) diz ter algo para contar sobre André (Lucas Dutra) e Vítor. Simone pergunta a Bruno se podem falar e alerta-o para o que Vítor disse sobre Estela. Bruno acha normal que Vítor não queira ver Estela, mas daí a dizer que ela é uma stalker. Simone quer contar-lhe algo que Estela disse ontem e que ela achou muito estranho, mas Estela aparece e interrompe a conversa. Simone conta a Vítor que Estela dormiu lá em casa e ele volta a avisar para terem cuidado. Simone conta que Estela acha que Bruno é o amor da sua vida. Vítor revela que é amigo de Domingos e que ele já sabe do romance deles. Simone fica em pânico por tanta gente já saber e acha que Luz vai acabar por saber também.
