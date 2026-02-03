Exclusivo «Amor à Prova»: Em jantar a dois, Nelson tenta seduzir São

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) está a fazer o jantar, quando Nelson (Fernando Rodrigues) aparece com um ramo de flores. Nelson diz que achou que ela ia gostar e queria agradecer-lhe por lhe ter salvado o dia. São desvaloriza e diz que os amigos servem para isso mesmo. São convida Nelson para jantar e ele aceita.

Nelson pergunta por André (Lucas Dutra) e percebe que vão jantar só os dois. Sara (Joana de Verona) e Cris (José Condessa) estranham que Domingos (João Lagarto) ainda esteja a trabalhar e Nelson já tenha saído. Domingos diz que ele tinha de ir agradecer qualquer coisa a alguém. Cris diz que foi ver a casa com Sara e Domingos quer saber o que acharam.

São e Nelson jantam e relembram como se conheceram. Nelson revela que não tinha gato nenhum e inventou aquilo para cativar São, mas durou pouco, porque apresentou-lhe Domingos e ficaram juntos. São encoraja Nelson a encontrar um novo amor, mas ele diz que só conheceu duas pessoas especiais: Carmo e São.

São continua a incentivar Nelson a sair e conhecer pessoas novas, pois só assim poderá conhecer alguém com quem se identifique. Nelson diz que não tem paciência para isso e que preferia estar com quem já conhece há muitos anos, pois já sabe que gosta. São não percebe o alcance daquelas palavras. André chega exausto da faculdade e da tragédia que foi a entrevista de emprego. Domingos chega com Sara e Cris e manda uma boca a Nelson, por o ter deixado a trabalhar e ter vindo jantar com São. Cris conta que foram ver a casa, mas a renda é muito alta. Nelson lembra-se da casa de Duarte e acha que pode ser uma boa solução.

Recorde-se que Nelson é o patrão de Domingos: