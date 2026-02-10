Exclusivo «Amor à Prova»- «Eu sou apaixonado por ti»: Bruno declara-se a Sara

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) acha estranho Bruno (João Arrais) ter saído do trabalho e tê-la trazido até casa para conversarem. Sara pergunta-lhe se está doente e Bruno diz que sim, que o coração dele não está bem. Sara fica preocupada e pergunta-lhe o que sente. Bruno diz que sente um vazio e acaba por confessar que é apaixonado por Sara desde sempre.

Sara está em choque com aquela revelação e entra em negação. Bruno diz gostava de não sentir o que sente e o que mais queria era que Sara e Cris (José Condessa) fossem felizes. Sara acusa-o de estar a trair o melhor amigo e Bruno fica frágil. Ele diz que não acredita no casamento deles, mas não tem coragem de dizer porquê. Sara conta a Melanie (Beatriz Costa) que Bruno se declarou a ela, mas Melanie não fica muito surpreendida e Sara percebe que Melanie já sabia. Cris insiste em saber o que Sara foi falar com Bruno. Ela diz que foi tentar perceber o que se passa com ele e percebeu que o casamento o está a deixar desconfortável, por perder o melhor amigo e não se sente à altura de ser padrinho.

Tomás dá-lhes os parabéns pelo casamento e certifica-se de que o assunto Nico está resolvido. Alice (Mafalda Marafusta) fica tensa. Cris quer falar com Bruno e Melanie fica tensa, pois imagina qual seja o assunto. Bruno ainda está a dormir, mas Cris acorda-o. Bruno, ainda de ressaca, pergunta-lhe qual é o drama. Cris diz que Sara já falou com ele e fingiu que acreditou no que ela lhe contou, mas agora quer saber a verdade.

Cris mostra o seu fato de casamento a Sara e ele tapa imediatamente os olhos, dizendo que dá azar ver a roupa um do outro antes do casamento. Cris diz que não é supersticioso e que tem outras coisas para o chatear, como Nelson ter levado São à clínica para ver Nico. Sara fica incrédula. Sara discute com Nelson por ter levado São à clínica para ver Nico e relembra-o dos problemas que teve da primeira vez. Nelson acha que São tem o direito de ver o neto, além disso, Alice permitiu. Bruno quer contar algo a Cris, mas Nelson manda-o trabalhar. Nelson anuncia que vai oferecer-lhes a lua-de-mel.

Sara experimenta o vestido de noiva, mas sente que São tem qualquer coisa contra o casamento, só não percebe se é por ser ela ou por Cris ir casar. São confessa que gosta dela como de uma filha e se às vezes é rezingona, é por isso mesmo. São não pode revelar os verdadeiros motivos. Nelson convida São para almoçar fora, mas acaba por se emocionar ao ver Sara vestida de noiva. Nelson diz que a mãe deve estar muito orgulhosa. São pergunta por Domingos e manda uma boca a Nelson, sobre se ele ficou a fazer horas extra na hora de almoço.

