Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Furioso, Cris confronta Amália por andar a pôr Nico em risco

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 6min
Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) faz mais um direto a falar sobre leucemia, por ser um problema que está a enfrentar na sua família e por ter descoberto que também assola muitas das suas seguidoras. Cris (José Condessa) também vê o direto de Amália a falar da doença de Nico (Salvador Biernat) e fica escandalizado. São (Sofia Grillo) chega nesse momento e diz que Cris tem de falar com Alice. Cris lembra que decidiu afastar-se dela, mas São acha que neste caso deve abrir uma exceção e proteger o filho.

Alice (Mafalda Marafusta) acabou de chegar e dá um sermão a Amália por falar da doença de Nico nas redes sociais. Amália tenta defender-se e diz que apenas quis consciencializar as pessoas de que a doença existe e que não estão sós. A campainha toca e Amália vai abrir. Cris entra furioso com o direto e estaca ao ver Alice. Amália diz que desta vez não o chamou.

 Amália explica que fez o vídeo durante o apagão porque estava genuinamente aflita, mas depois percebeu que há muita gente a passar pelo mesmo e quis mostrar-lhes que não estão sós. Alice e Cris acham que ela está a usar a doença de Nico para ganhar mais seguidores e Cris exige que Amália apague os vídeos. Alice dá os parabéns a Cris pelo casamento e ele fica desconfortável. Amália regista.  

