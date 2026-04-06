Exclusivo «Amor à Prova»: Luz regressa do Japão e entra em confronto com Vítor

Em «Amor à Prova», Luz (Alexandra Lencastre) percebe que muita coisa aconteceu na sua ausência. Alice (Mafalda Marafusta) disfarça e diz que veio conversar com Cris para ali, por causa da paranoia de Tomás (João Jesus). Cris e Alice fingem alguma formalidade.
Luz pergunta por Vítor (Diogo Infante), mas Alice também não sabe. Luz diz que quer pôr a sua vida nos eixos e Alice fica curiosa com o que aquilo quer dizer exatamente.
Vítor quer chegar à construtora com Simone, mas ela recusa, até Luz saber a verdade. Vítor vê ali as suas malas de viagem e estranha. Ele diz que aquilo é a cara de Luz e questiona se terá voltado. Vítor liga a Alice e ela diz-lhe que a mãe voltou. Simone pergunta a Vítor o que vai fazer e ele diz que tem de encarar a situação. Inácia diz a Vítor que Luz lhe mandou fazer as suas malas e enviar tudo para a construtora, porque já não morava ali e por isso devia deixar a chave de casa.
Vítor recebe uma chamada de Domingos e diz-lhe que o seu dia foi do céu ao inferno num minuto. Simone e Vítor desembalam e arrumam coisas. Tocam à campainha e eles estranham. Luz traz uma peça de cerâmica na mão. Eles tentam explicar-se, mas Luz diz que não vale a pena, pois já sabe o que se passa entre eles. Vítor pergunta-lhe o que pretende com aquela visita.
Simone e Vítor estão muito constrangidos com a visita de Luz, que se refere a Simone como sua suplente, pois já sabe que entrou em arquitetura e que fez uma planta da futura casa com Vítor. Luz quer ficar com a casa de família, uma vez que Vítor já tem outra casa e amanhã encontram-se na construtora, para decidirem como ficam os negócios. Luz agradece a Carlos por lhe ter contado que Vítor e Simone tinham um caso. Carlos diz que fica numa situação delicada e pede a Luz para não comentar com ninguém. Luz já sabe que Amália também sabia e que fez tudo para acabar com aquilo. David chega e fica incomodado por ver Carlos ali. Carlos e David estão constrangidos. Carlos despede-se de Luz e sai. David sente que chega sempre atrasado, mas Luz afirma que aquilo não é uma competição e que gosta dos dois. David já sabia do caso de Vítor e conta a Luz que exigiu que ele fosse sincero. Esta diz que está focada na sua nova vida.
