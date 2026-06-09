Exclusivo «Amor à Prova»: Melanie e André ficam juntos

Em «Amor à Prova», Ana (Leonor Oliveira) e Bruno (João Arrais) combinam um plano para juntar Melanie (Beatriz Costa) e André (Lucas Dutra). Ana pede a Melanie para cantar a música nova e deixa cair uma cerveja, para que Bruno tenha de limpar e seja André a ajudar Melanie com o material. André entra no quarto de Melanie e diz que está tudo na mesma. Melanie afirma que muita coisa mudou, pois já não tem droga escondida, nem fecha a porta por tudo e por nada. Nisto, Ana e Bruno trancam a porta e dizem-lhes para aproveitarem bem. André e Melanie são apanhados de surpresa. Bruno acha que André e Melanie têm muitas coisas pendentes e devem aproveitar o momento para as resolver. André e Melanie não querem acreditar naquilo e percebem que foram alvo de uma emboscada. João queixa-se do barulho. Bruno pergunta a Ana se vão ficar ali à espera e ela sugere irem à rave.

Melanie bate à porta e grita, mas André acha que fizeram aquilo de propósito e não vão abrir. André desconfia que Ana e Bruno tenham ido embora e que João esteja comprado. André pondera saltar da janela ou combinarem uma resposta. Melanie pergunta a André se ainda sente alguma coisa por ela. Ele sente o baque e devolve-lhe a pergunta.

André e Melanie pensam no que dizer a Bruno e Ana. Melanie acha que deviam dizer a verdade e começam a falar sobre o que correu mal. André assume que era virgem e por isso não sabia como avançar. Ambos sentem que ainda gostam um do outro e André beija Melanie. Começam a despir-se, em direção à cama.

Recorde-se que a relação deles acabou da pior maneira: