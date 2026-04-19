Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Melanie termina o namoro com André e foge

Em «Amor à Prova», Ana (Leonor Oliveira) manda André (Lucas Dutra) para casa, pois passou a noite na clínica. André diz que está bem. Ana comenta que Melanie (Beatriz Costa) ficou furiosa por Tiago ter dado o número dela a Edu. André regista. Ana acha que há ali qualquer coisa e além disso, tentou identificá-la numa publicação e o perfil dela desapareceu. André acha tudo muito estranho e vai verificar. André procura o perfil de Melanie e não encontra nada. Fica a matutar naquilo. Vemos um carro de vidros fumados, a acelerar na direção dele.

 Cris tenta ligar para os pais, mas sem sucesso. André chega e conta que quase foi atropelado. Melanie e Bruno olham instintivamente um para o outro. André diz que era um carro de vidros fumados e que se desviou no último segundo. André está cada vez mais desconfiado de que algo se passa com Melanie e quer saber o quê. Bruno (João Arrais) tenta convencer Melanie de que é melhor contar a verdade. Melanie não aguenta a pressão e desata a chorar, deixando André ainda mais confuso. Melanie diz-lhe que não podem estar juntos e termina o namoro. André fica em choque.

Bruno vai ter com André e incentiva-o a lutar por Melanie e a entender porque ela terminou o namoro. André acha que não nasceu para relações e que é um caso perdido, mas Bruno diz-lhe que tem é de agir, em vez de estar a ler livros da faculdade. Bruno trouxe André para conversar com Melanie. Bruno pergunta a João se Melanie está em casa e João percebe que eles ainda não sabem o que aconteceu. João mostra o quarto vazio de Melanie. Bruno procura vestígios de que ela não tenha mesmo ido embora, mas tudo indica que sim. André está cada vez mais confuso e em pânico. André percebe que Bruno sabe o que se passa e exige que ele lhe conte a verdade.

 André pressiona Bruno para lhe dizer o que sabe, mas ele diz que tem de falar é com Melanie. André lembra que ela foi embora e não sabe para onde. Sara (Joana de Verona) quer perceber o que se passou e acha que foi André que fez alguma coisa, mas ele diz que não e conta o que se passou com Edu. Resolvem ir à taqueria tentar saber mais alguma coisa.

 Sara e André perguntam por Ana, mas Tiago diz que ela saiu e ainda não voltou. Perguntam se Melanie apareceu por ali e Tiago diz que não. André pergunta por Edu e Tiago diz que também não tem aparecido. André e Sara trocam um olhar tenso.

 Ana trouxe Melanie até sua casa e quer saber o que se passa. Melanie achou que ela a ia levar ao autocarro e sente-se enganada. Ana acha que Melanie não está em condições de viajar. Melanie pede-lhe para a deixar ir. André liga a Ana e Melanie fica ainda mais nervosa.

 Melanie não quer atrapalhar. Ana diz-lhe que não atrapalha nada e que hoje dorme ali para pensar no que quer fazer. Melanie agradece e pergunta-lhe porque a está a ajudar. Ana diz que é notório que precisa de ajuda. Melanie pede a Ana para não dizer nada a André, pois o melhor é sair da vida dele. Ana fica preocupada.

 Ninguém sabe de Melanie e André quer ir à polícia. Bruno fica em pânico e diz que é melhor não. Sara e André desconfiam que ele saiba alguma coisa. Ana envia um áudio a André, a avisar que Melanie está bem, mas para não fazer perguntas. André quer ir ter com ela, mas Sara acha melhor não.

Recorde o momento em que alguém estranho fotografa Melanie sem ela dar por isso:

