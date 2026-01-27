Exclusivo «Amor à Prova»: Nico despede-se de Cris

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) visita Nico (Salvador Biernat) e pergunta-lhe como está. Ele não esconde que está muito cansado e pergunta por Cris (José Condessa). Tomás fica incomodado e explica que Cris vai deixar de fazer parte das suas vidas. Nico fica abalado, pede o quadro digital e mostra o desenho do "pantera". Nico pede ao pai para imprimir o desenho e entregar a Cris, como agradecimento.

Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás incentivam Nico a comer e a contrariar a falta de apetite. Nico pergunta ao pai se entregou o desenho do "Pantera" a Cris e Alice fica surpreendida. Alice questiona Tomás por não lhe ter contado que Nico lhe tinha pedido para entregar o desenho a Cris. Tomás mostra o desenho e diz que Nico lhe pediu há pouco. Alice acha melhor não entregarem o desenho e manterem a distância de Cris. Tomás fica surpreendido, mas satisfeito. No entanto, não quer quebrar a promessa que fez ao filho.

Domingos (João Lagarto) fica surpreendido por ver Tomás ali. Ele diz que veio por causa de Nico e Domingos fica preocupado. Tomás entrega o desenho que Nico fez, para que Domingos o entregue a Cris e certifica-se de que Domingos mantém a opinião de que é melhor manterem as distâncias. Tomás promete contar ao filho que é adotado, mas nunca revelar quem é o pai. Domingos entrega o desenho que Nico fez, a Cris e os dois emocionam-se. Domingos acha que Cris não está com ar de quem vai abrir mão do filho, mas Cris diz que apenas ficou feliz por Nico se ter lembrado dele e lhe ter agradecido. Cris nota que Domingos também está emocionado, mas ele disfarça. Cris conta que Simone já sabe que Nico é seu filho.

Recorde-se que Nico tem uma adoração especial por Cris: