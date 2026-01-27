Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico despede-se de Cris

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:01
Exclusivo «Amor à Prova»: Nico despede-se de Cris - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) visita Nico (Salvador Biernat) e pergunta-lhe como está. Ele não esconde que está muito cansado e pergunta por Cris (José Condessa). Tomás fica incomodado e explica que Cris vai deixar de fazer parte das suas vidas. Nico fica abalado, pede o quadro digital e mostra o desenho do "pantera". Nico pede ao pai para imprimir o desenho e entregar a Cris, como agradecimento.

Alice (Mafalda Marafusta) e Tomás incentivam Nico a comer e a contrariar a falta de apetite. Nico pergunta ao pai se entregou o desenho do "Pantera" a Cris e Alice fica surpreendida. Alice questiona Tomás por não lhe ter contado que Nico lhe tinha pedido para entregar o desenho a Cris. Tomás mostra o desenho e diz que Nico lhe pediu há pouco. Alice acha melhor não entregarem o desenho e manterem a distância de Cris. Tomás fica surpreendido, mas satisfeito. No entanto, não quer quebrar a promessa que fez ao filho.

Domingos (João Lagarto) fica surpreendido por ver Tomás ali. Ele diz que veio por causa de Nico e Domingos fica preocupado. Tomás entrega o desenho que Nico fez, para que Domingos o entregue a Cris e certifica-se de que Domingos mantém a opinião de que é melhor manterem as distâncias. Tomás promete contar ao filho que é adotado, mas nunca revelar quem é o pai. Domingos entrega o desenho que Nico fez, a Cris e os dois emocionam-se. Domingos acha que Cris não está com ar de quem vai abrir mão do filho, mas Cris diz que apenas ficou feliz por Nico se ter lembrado dele e lhe ter agradecido. Cris nota que Domingos também está emocionado, mas ele disfarça. Cris conta que Simone já sabe que Nico é seu filho.

Recorde-se que Nico tem uma adoração especial por Cris:

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara apanha Cris a consolar Alice e o caos instala-se

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Conversa de David deixa Amália à beira de um colapso

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Melanie fica em pânico com revelação de André

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: O primeiro beijo apaixonado de Melanie e André

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: O que se passa com Afonso? Tomas e David ficam preocupados

Amor à Prova
Ontem

Bomba em «Amor à Prova»: «O Cris foi detido»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Quando menos se espera, é Álvaro quem 'dá a mão' a Flor

Terra Forte
Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria desafia Álvaro e faz uma exigência

Terra Forte
9 nov 2025
2

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha parte o coração de António

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Pânico! Polícia é chamada à casa dos filhos de Vivi

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos acusam Marcus e Glória de um crime horrendo

Terra Forte
25 dez 2025
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Sem autorização, São visita Nico, faz uma revelação e oferece-lhe algo

Amor à Prova
sáb, 24 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Ontem

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Ontem

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira

Hoje

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Ontem

«Não tem sido um caminho fácil» : Carlos Areia revela os momentos mais difíceis da sua recuperação

Ontem

Finalmente, revelado o segredo de Matilde Reymão

Ontem

Ator famoso afasta-se dos palcos e o motivo é impressionante: «Aqui posso ser eu mesmo»

Festa é Festa
Ontem

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Ontem
Mais Fora do Ecrã