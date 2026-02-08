Exclusivo «Amor à Prova»: Nico rejeita a medula e fica em perigo

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) está aliviado por Cris (José Condessa) não ter ido na ideia de Sara (Joana de Verona) em convidar Nico (Salvador Biernat) para o casamento. Alice (Mafalda Marafusta) diz que não se opunha em ele ir ao casamento e relembra que mantém a vontade de lhe contar que é adotado. Tomás recebe uma chamada de David (Diogo Amaral) e diz que têm de ir a correr para a clínica. David informa Alice e Tomás que o corpo de Nico está a rejeitar o transplante de medula.

Alice está muito transtornada com as notícias. David diz que precisam de avaliar melhor o grau de rejeição, pois uma leve rejeição até pode ser bom sinal. David explica que vão ter de interromper a quimioterapia e ajustar a medicação. Alice está muito abalada e com dificuldade em manter-se otimista. Tomás pergunta a David se há mais alguma coisa que não lhes esteja a contar, sobre o estado de Nico. David afirma que tem sido sempre muito claro e direto. Tomás acha que Sara não devia saber daquela alteração e David diz que o turno dela já terminou. Marco cruza-se com Sara e comenta com ela que Nico está a rejeitar a medula. Sara fica em choque. Sara pergunta por Cris e Domingos (João Lagarto) diz-lhe que foi escolher o fato para o casamento. São nota que Sara está nervosa e pergunta se é alguma coisa com Nico. Sara disfarça e diz que é sobre o casamento, mas São e Domingos não ficam convencidos.

Sara já contou ao pai o que se passa com Nico e ele pergunta-lhe se vai contar a Cris. Sara diz que já escondeu informações uma vez e não correu bem, não quer arriscar passar por isso outra vez. Sara diz que se acontece algo a Nico e Cris sabe por outra pessoa, nunca mais lhe fala. Nelson (Fernando Rodrigues) pergunta a Sara se contou a São e Domingos e ela diz que não. Sara já contou a Cris que Nico está a rejeitar a medula. Ele fica com a cabeça a mil e pergunta se pode doar mais, mas Sara diz-lhe que não. Cris percebe que não há nada que possa fazer e mantém a sua decisão de ficar afastado de Nico. Sara fica orgulhosa dele. André chega do trabalho e conta a Cris que Alice é uma das suas chefes.