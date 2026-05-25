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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: No hospital, Alice tenta provar que está a ser drogada por Tomás

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:02
Exclusivo «Amor à Prova»: No hospital, Alice tenta provar que está a ser drogada por Tomás - TVI
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Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) desperta e pergunta por Nico (Salvador Biernat). David diz que ele está bem e que já sabe o que se está a passar com Cris (José Condessa). Alice acha que Tomás (João Jesus)  desconfia. David pergunta se isso tem a ver com a suspeita dela de que Tomás a está a drogar. David diz que se o resultado do exame ao sangue for positivo, também pode ser uma prova contra ela.

Alice diz que autorizou fazerem-lhe um exame ao sangue e em breve vão ficar a saber se Tomás é um monstro ou não. Cris aconselha Alice a descansar. Amália conta que Tomás não ficou contente ao saber do acidente de Alice. Tentou que Nico não dissesse a verdade, mas acabou por contar. Cris fala das suspeitas sobre Tomás e Amália fica alerta. Amália tenta saber se Cris e Alice iam contar a verdade a Nico (Salvador Biernat). Cris tenta fugir, mas acaba por se descair. Amália e David encontram-se e há tensão entre os dois.

Recorde-se que a relação de Alice e Tomás já não tinha volta a dar:

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