Exclusivo «Amor à Prova»: Novo trabalho de Ana deixa o pai atónito

Em «Amor à Prova», Ana (Leonor Oliveira) chega das compras com Inácia e diz-lhe que têm muito trabalho pela frente. Luz (Alexandra Lencastre) pergunta-lhe se já tem encomendas e Ana dá a entender que o pai pode não gostar do que ela vai fazer. Luz fica preocupada.
Ana entra com uma cesta com motivos mexicanos e cumprimenta Simone (Susana Arrais). Põem a conversa em dia e Ana diz que Simone merecia um busto, por aturar Vítor (Diogo Infante). Ana pergunta a Simone se tem almoço e pergunta-lhe se quer comprar um taco. Simone fica surpreendida. Vítor está atónito, por Ana ter vindo até à construtora vender tacos. Ana diz que seguiu o conselho dele, de não ficar à espera de encomendas e veio ter diretamente com o cliente. Ana pergunta ao pai quantos tacos quer.
Ana está a vender tacos por ali. Cruza-se com Afonso (Guilherme Filipe) e oferece-lhe um. Pela conversa deles, percebemos que não se dão muito bem. Amália (Ana Guiomar) traz um saco grande e pergunta a Carlos (Rodrigo Trindade) se a tal mulher percebeu mesmo bem o que tem de fazer.
Ana entra no quarto de Nico (Salvador Biernat) e finge que vem em missão secreta. Pergunta se o quarto está livre de adultos e dá um taco a Nico para comer. Ele diz que acha que não pode comer aquilo, mas Ana não faz caso e dá-lho na mesma. Ela pede-lhe para ficar bom e sai fazendo uma careta. Nico fica a comer.