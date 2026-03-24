Exclusivo «Amor à Prova»: O emocionante reencontro de Nico e Cris

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) pede a Sara (Joana de Verona) para ir atrás de Cris (José Condessa), pois tem a certeza que ele e Alice se vão encontrar. Sara fica meio desconfiada de como ele sabe isso, mas resolve fazer o que ele diz. Tomás diz a Amália (Ana Guiomar) que há uma real possibilidade de Alice (Mafalda Marafusta) ter um caso com Cris e que precisa da ajuda dela.

Cris conta a Alice que a pista sobre a mãe de Nico (Salvador Biernat) não deu em nada. Alice diz que Nico está triste porque Tomás não o deixou andar no Pantera. Cris acha que Tomás podia fazer um esforço para fazer Nico feliz. Alice diz que se Tomás não faz, faz ela e vão dar uma volta os três. Cris festeja e abraça Alice. Sara chega nesse momento e vê-os. Alice pergunta a Olga por Afonso e Tomás. Olga diz que que Tomás saiu e Afonso está no quarto. Alice pede a Olga para ajudar Nico a vestir-se, porque vão passear ao parque, mas recebe uma chamada de Amália e avisa Olga que mudou de planos e que precisa de um favor seu. Alice diz a Cris que surgiu um imprevisto e não pode ir já ter com ele, mas vai lá ter depois e ele e Nico podem fazer o que estava combinado. Afonso avisa Tomás que Alice acabou de sair de casa sozinha. Olga leva Nico ao sítio combinado, onde Cris está à espera dele para andar no Pantera. Nico fica eufórico ao ver Cris e por ir andar no Pantera. Cris rodopia com ele no ar e fala com ele como se fosse o copiloto de uma nave espacial. Depois aceleram estrada fora, muito contentes. Sara vai atrás deles.

Recorde os planos de Alice e Cris: