Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 52min
Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita - TVI
Em «Amor à Prova», a recolha já terminou e Cris (José Condessa) come uma sandes para se recompor. Cris pergunta como vai ser o procedimento e David (Diogo Amaral) diz que vão fazer a transfusão para Nico (Salvador Biernat) ainda hoje. Cris quer ir embora, mas Sara (Joana de Verona) e David recomendam que ele fique em observação. Cris prefere repousar em casa e responsabiliza-se por isso.

Sara e Cris caminham para a saída. Sara repreende Cris por não ter ficado em observação. Cris diz que precisa de fazer uma coisa e Sara imagina o que seja. Cris diz que precisa ver Nico uma última vez, pois se lhe acontece algo, não iria perdoar-se. Cris gostava que Sara o apoiasse e ela não tem como recusar. Cris tenta disfarçar o choque por ver Nico tão debilitado. Nico por sua vez, ilumina-se ao ver Cris. Nico diz-lhe que demorou a vir vê-lo e pergunta-lhe se o pantera está lá fora. Cris diz que sim, mas não vai poder conduzir por causa do transplante. Cris dá força a Nico para superar a próxima etapa, mas sente uma tontura e cai inconsciente. Nico fica em pânico.

 Cris continua caído no chão, inconsciente. Nico está muito débil, mas também muito preocupado e chama por Cris. Nico grita por ajuda e Marco vem em seu auxílio. Marco vê Cris no chão e apressa-se a socorrê-lo. Nico diz que ele estava a falar e caiu para o lado.

 Cris é colocado na marquesa com a ajuda de Sara e Marco. David pede a Marco para assegurar que o transplante corre bem. Sara está preocupada com Cris e acha melhor fazerem uma TAC, porque ele pode ter batido com a cabeça. David pede a Sara para tentar ser racional e ajudar.

 São (Sofia Grillo) não aguenta mais não ter notícias de Cris e está decidida a ir à clínica. Domingos (João Lagarto) diz-lhe para ter calma, porque não vai lá fazer nada. São pede a Nelson para lhe dar boleia, mas nisto Sara liga a Domingos.

 Sara informa Domingos que correu tudo bem com a colheita, mas Cris vai ter de ficar em observação. São ouve aquilo e fica muito preocupada. Sara acaba por contar que Cris teve uma quebra de tensão e vai passar lá a noite. São diz que vai já para lá.

Relembre-se que Cris tem feito de tudo para ajudar o filho:

