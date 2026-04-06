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Exclusivo «Amor à Prova»: Para avançar com o divórcio, Luz faz uma exigência a Vítor

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Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) mostra a  Luz (Alexandra Lencastre) o acordo de divórcio que fez, mas ela diz que também terá uma palavra a dizer. Luz afirma que não vai comer e calar como sempre e que a primeira condição para aceitar o divórcio, é assumir o seu lugar na construtora. Vítor fica em choque.

 Luz está determinada em ocupar o seu lugar na construtora. Vítor acha que ela está a fazer aquilo por despeito, mas Luz afirma que está a fazer o que lhe faz sentido, pois é dona de metade da construtora. Luz acha que devem contar a Nico que se vão separar e deixa à consideração de Vítor, contar-lhe que a trocou por outra mulher. 

 Carlos (Rodrigo Trindade) pede a Vítor para fazer um pagamento com urgência, pois a obra não avança sem aquele pagamento. Enquanto Vítor faz a operação, Carlos diz que já soube que Luz vai trabalhar na construtora e ouviu-a a pedir para falar com Tomás. Carlos questiona se Tomás a irá representar no processo de divórcio. 

 Tomás (João Jesus) explica a Luz que ia tratar do processo de divórcio dela e de Vítor, mas quando soube do caso com Simone, achou melhor afastar-se. Luz agradece-lhe pelo bom senso e diz que precisa da ajuda dele, mas Vítor surge e pergunta a Tomás se vai representar Luz no divórcio.

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