Exclusivo «Amor à Prova»: Para avançar com o divórcio, Luz faz uma exigência a Vítor

Em «Amor à Prova», Vítor (Diogo Infante) mostra a Luz (Alexandra Lencastre) o acordo de divórcio que fez, mas ela diz que também terá uma palavra a dizer. Luz afirma que não vai comer e calar como sempre e que a primeira condição para aceitar o divórcio, é assumir o seu lugar na construtora. Vítor fica em choque.

Luz está determinada em ocupar o seu lugar na construtora. Vítor acha que ela está a fazer aquilo por despeito, mas Luz afirma que está a fazer o que lhe faz sentido, pois é dona de metade da construtora. Luz acha que devem contar a Nico que se vão separar e deixa à consideração de Vítor, contar-lhe que a trocou por outra mulher.

Carlos (Rodrigo Trindade) pede a Vítor para fazer um pagamento com urgência, pois a obra não avança sem aquele pagamento. Enquanto Vítor faz a operação, Carlos diz que já soube que Luz vai trabalhar na construtora e ouviu-a a pedir para falar com Tomás. Carlos questiona se Tomás a irá representar no processo de divórcio.

Tomás (João Jesus) explica a Luz que ia tratar do processo de divórcio dela e de Vítor, mas quando soube do caso com Simone, achou melhor afastar-se. Luz agradece-lhe pelo bom senso e diz que precisa da ajuda dele, mas Vítor surge e pergunta a Tomás se vai representar Luz no divórcio.

Recorde o fim do casamento: