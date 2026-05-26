Exclusivo «Amor à Prova»: Perigo! Tomás finge que Alice está em burnout

Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) ajuda Tomás (João Jesus) a colocar Alice (Mafalda Marafusta) na cama e acha melhor ela ir à clínica. Vera encontra o frasco da medicação e Tomás diz que o pesadelo está de volta, pois Alice já teve um problema com aquilo. Tomás pede discrição a Vera. Olga diz que chegou uma visita para Alice.

Luz (Alexandra Lencastre) diz a Tomás que já sabe do divórcio e está preocupada com a reação de Nico. Tomás finge estar preocupado com Alice e fala do burnout e de como Alice se automedicou. Tomás mostra a foto de Alice adormecida no chão.

Alice acorda e não percebe o que lhe aconteceu. Luz pergunta o que é que se passa com ela, mas Alice diz que tem muito sono e volta a adormecer. Luz está preocupada com a filha.

De recordar que Alice e Tomás já tinham contado a Nico que ele é adotado e que ela queria acabar com o casamento: