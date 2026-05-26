Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Perigo! Tomás finge que Alice está em burnout

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 39min
Exclusivo «Amor à Prova»: Perigo! Tomás finge que Alice está em burnout - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) ajuda Tomás (João Jesus) a colocar Alice (Mafalda Marafusta) na cama e acha melhor ela ir à clínica. Vera encontra o frasco da medicação e Tomás diz que o pesadelo está de volta, pois Alice já teve um problema com aquilo. Tomás pede discrição a Vera. Olga diz que chegou uma visita para Alice. 

 Luz (Alexandra Lencastre) diz a Tomás que já sabe do divórcio e está preocupada com a reação de Nico. Tomás finge estar preocupado com Alice e fala do burnout e de como Alice se automedicou. Tomás mostra a foto de Alice adormecida no chão.

 Alice acorda e não percebe o que lhe aconteceu. Luz pergunta o que é que se passa com ela, mas Alice diz que tem muito sono e volta a adormecer. Luz está preocupada com a filha.

De recordar que Alice e Tomás já tinham contado a Nico que ele é adotado e que ela queria acabar com o casamento:

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz ultrapassa os limites de Nelson e deixa-o em choque

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Toda a história sobre a droga, Melanie e Fred

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Amália lança o pânico: «Eu perdi o meu bebé»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Fred é apanhado pela polícia no momento em que tenta raptar Melanie

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Vítor e Luz assinam os papéis do divórcio

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- David confronta Afonso: «Tiveste uma filha fora do casamento?»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Ao lado do Instrutor Rodrigo Joaquim, Soraia Sousa vive dia histórico: «Ganhei uma família»

Ontem
1

Catarina Gama, mulher de AGIR, está a comover o país com vídeo da filha a olhar para alguém especial

Ontem
2

Susana Arrais, Simone de «Amor à Prova», é mãe de uma das maiores promessas da televisão nacional

Amor à Prova
dom, 24 mai
3

Uma das gémeas mais famosas da ficção portuguesa revive drama familiar: “Nunca dou a vida como garantida”

Ontem
4

Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

30 set 2025
5

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Terra Forte
dom, 17 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris vai ser pai... de um filho de Sara

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha vira-se contra Flor e quer ir viver com António

Terra Forte
dom, 24 mai

Susana Arrais, Simone de «Amor à Prova», é mãe de uma das maiores promessas da televisão nacional

Amor à Prova
dom, 24 mai

Uma das gémeas mais famosas da ficção portuguesa revive drama familiar: “Nunca dou a vida como garantida”

Ontem

«Um momento vulnerável»: Jessica Athayde temeu o pior com a sua saúde e viveu dias de medo

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: De ir às lágrimas! O reencontro emocionante de António e Rosinha

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Catarina Gama, mulher de AGIR, está a comover o país com vídeo da filha a olhar para alguém especial

Ontem

Ao lado do Instrutor Rodrigo Joaquim, Soraia Sousa vive dia histórico: «Ganhei uma família»

Ontem

Uma das gémeas mais famosas da ficção portuguesa revive drama familiar: “Nunca dou a vida como garantida”

Ontem

«Um momento vulnerável»: Jessica Athayde temeu o pior com a sua saúde e viveu dias de medo

Amor à Prova
Ontem

Emocionada, Ana Guiomar vibra com a vitória do Torreense: «Eu não sei o que dizer»

Amor à Prova
Ontem

Atriz icónica de Morangos com Açúcar surpreende com mudança de vida radical: «3 kg em 15 dias»

dom, 24 mai
Mais Fora do Ecrã