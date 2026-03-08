Exclusivo «Amor à Prova»: Por amor, Alice e Cris encontram-se às escondidas

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) combinou encontrar-se com Cris (José Condessa). Ele tenta beijá-la, mas ela recua-a e lembra que ainda é casada. Alice diz que têm um longo caminho para percorrer e o melhor é não arranjarem ainda mais problemas. Ela conta que Sara prometeu lutar por Cris, por isso deve suspeitar de alguma coisa e Tomás (João Jesus) viu Sara (Joana de Verona) lá em casa, o que vai complicar tudo.

Tomás chamou Sara para tentar perceber porque cancelaram o casamento. Tomás sabe que foi uma decisão de Cris e uma vez que Sara foi a sua casa, quer saber se ele tomou aquela decisão por causa do seu filho ou da sua mulher.

Sara diz a Tomás que desconfia que haja qualquer coisa entre Cris e Alice e acha que o comportamento intempestivo de Tomás, contribuiu para eles se aproximarem. Tomás afirma que só tentou defender a sua família e Sara diz-lhe que falhou. Tomás quer tirar aquela história a limpo e pede ajuda a Sara.

Recorde-se que Cris tentou afastar-se de Alice, mas sem sucesso: