Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Por amor, Alice e Cris encontram-se às escondidas

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:15
Exclusivo «Amor à Prova»: Por amor, Alice e Cris encontram-se às escondidas - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) combinou encontrar-se com Cris (José Condessa). Ele tenta beijá-la, mas ela recua-a e lembra que ainda é casada. Alice diz que têm um longo caminho para percorrer e o melhor é não arranjarem ainda mais problemas. Ela conta que Sara prometeu lutar por Cris, por isso deve suspeitar de alguma coisa e Tomás (João Jesus) viu Sara (Joana de Verona) lá em casa, o que vai complicar tudo.

Tomás chamou Sara para tentar perceber porque cancelaram o casamento. Tomás sabe que foi uma decisão de Cris e uma vez que Sara foi a sua casa, quer saber se ele tomou aquela decisão por causa do seu filho ou da sua mulher.

Sara diz a Tomás que desconfia que haja qualquer coisa entre Cris e Alice e acha que o comportamento intempestivo de Tomás, contribuiu para eles se aproximarem. Tomás afirma que só tentou defender a sua família e Sara diz-lhe que falhou. Tomás quer tirar aquela história a limpo e pede ajuda a Sara.

Recorde-se que Cris tentou afastar-se de Alice, mas sem sucesso:

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Clima entre Cris e Sara azeda antes do casamento e a 'culpa' é de Nico

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Sem se lembrar da noite, Simone acorda em pânico ao lado de Carlos

Amor à Prova
sex, 6 mar

Amor à Prova: Tomás insulta a família de Cris e os ânimos exaltam-se

Amor à Prova
sex, 6 mar

Amor à Prova: Tomás apanha Alice em flagrante em casa de Cris

Amor à Prova
sex, 6 mar

Amor à Prova- Ana alerta Alice sobre Tomás: «Ceder aos caprichos dele não te vai trazer paz»

Amor à Prova
sex, 6 mar

Amor à Prova- Luz rejeita avanços de Pipo: «A nossa relação é estritamente profissional»

Amor à Prova
sex, 6 mar
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar
1

De coração partido, Sara Prata deixa apelo que deve deixar todos a pensar: "Não aponto o dedo a ninguém..."

ter, 10 fev
2

Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu

Terra Forte
Hoje
3

Vídeo escaldante: apresentadora arrasa em lingerie e deixa fãs sem respiração

ter, 3 mar
4

Sensual, Olívia Ortiz posa em lingerie: «Um arraso»

Queridos Papás
12 set 2023
5

Vem aí «Terra Forte»: Comportamento compulsivo de Maria de Fátima deixa Dudu em alerta máximo

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz

Amor à Prova
qui, 5 mar

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada

Terra Forte
sex, 6 mar

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
sex, 6 mar

Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado

Amor à Prova
sex, 6 mar

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

sex, 6 mar
FORA DO ECRÃ

«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

Hoje

“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha

sex, 6 mar

Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»

Amor à Prova
sex, 6 mar

“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza

sex, 6 mar

Marta Melro emociona com declaração de amor inesperada: «A cola e o colo que tudo une»

qui, 5 mar

Sara Barradas mostra casa nova e Rita Pereira descobre coincidência inesperada

qui, 5 mar
Mais Fora do Ecrã