Exclusivo «Amor à Prova»: São confronta Alice sobre os seus sentimentos por Cris

Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo) pergunta a Nelson (Fernando Rodrigues) o que se passa para a ter chamado ali e pedir para não dizer a ninguém. Nelson revela que vai ser direto e respeitar o tempo de São, mas ela vai ter de fazer o que ele lhe vai dizer. São fica intrigada. Nelson contou a São sobre o estado de saúde de Nico (Salvador Biernat) e levou-a à clínica para que pudesse ver o neto. Nelson pede-lhe para ter cuidado, para não ser vista. São agradece-lhe por aquilo e diz que é muito melhor do que flores ou pastéis de nata.

São dirige-se para o quarto de Nico, mas Alice (Mafalda Marafusta) está por ali e vê-a. São diz que já sabe do estado de Nico e precisa vê-lo. Alice comove-se por São gostar tanto de Nico, mas acha melhor ela não entrar, pois Tomás (João Jesus) ia passar-se. São explode e acusa Sara de fingir que não vê a falta de entusiasmo de Cris (José Condessa) com o casamento e Alice de fingir que não gosta de Cris.

São diz que Alice pode fugir das suas perguntas, mas não a pode enganar e é óbvio que ela gosta de Cris e Cris gosta dela. Alice pede-lhe para falar mais baixo e relembra-a de onde está. São diz que se não sentisse nada por Cris, enfrentava Tomás e deixava Cris participar na vida do filho. São sabe que Nico pode não resistir e pergunta a Alice se o pode ver.

Alice vem do quarto de Nico e São pergunta-lhe se o pode ver. Alice acaba por ceder, mas pede-lhe para ser rápida e avisa que ninguém pode saber daquilo. Afonso vinha a passar e fica intrigado ao ver duas pessoas entrarem no quarto do neto.

São emociona-se ao ver Nico e diz que até na posição de dormir é igual a Cris. Alice diz que vai estar sempre grata a Cris, pois foi graças a ele que chegaram ali. São diz que vai correr tudo bem e reza a São Nicolau para que ajude o neto. Alice e São apoiam-se mutuamente.

Recorde quando elas se conheceram: