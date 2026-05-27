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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: São conta a Nico que é sua avó?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:58
Exclusivo «Amor à Prova»: São conta a Nico que é sua avó? - TVI
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Em «Amor à Prova», São (Sofia Grillo), Domingos (João Lagarto) e Nico jogam dominó. Nico (Salvador Biernat) quer brincar com alguma coisa mais divertida e Domingos vai buscar o carro de rolamentos de quando Cris era pequeno. São quase se descai a dizer que Cris (José Condessa) é o pai de Nico. Ana entra da sala e fica encantada ao ver os avós a brincar com o neto. Ana pede a André para deixar os pais viverem aquele momento. André diz que aquele deveria ser um dia bonito, pois Nico ia saber que Cris é o seu pai. Domingos entra e diz que tem o coração aos pulos. Ana fica preocupada. André sai e Domingos pede a Ana para lhe ir buscar uma sandes de bacon e ovo. Ana está reticente, mas Domingos insiste.  Ana estranha que Tomás ainda não tenha vindo buscar Nico. Amália (Ana Guiomar) aparece e diz que vai levar Nico, pois é tia dele. André e Ana também são tios e estão em vantagem. São impõe-se, diz que é a avó e que Nico não vai a lado nenhum.

 Amália diz que está a tentar salvar a situação, pois Tomás vai desconfiar, se Nico não estiver em casa. São diz que tem direitos, mas André diz-lhe que não. Amália diz que vai dizer a Tomás que Nico esteve com ela. São acha que Nico vai contar que teve um acidente de carro, mas Amália diz que consegue convencê-lo a corroborar a sua história.

Histórias sem pausas?
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Recorde-se que São sempre foi de acordo que Cris devia lutar por Nico:

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