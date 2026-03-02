Exclusivo «Amor à Prova»- Sara confronta Alice e avisa: «Não vou desistir dele»

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) diz a Alice (Mafalda Marafusta) que já deve saber que o casamento foi cancelado e não sabe bem o que se passa entre Alice e Cris (José Condessa), mas avisa-a de que não vai desistir de Cris. Ficam as duas frente a frente, em tensão.
Alice compreende que Sara esteja a passar por um momento difícil, mas nada lhe dá o direito de vir a sua casa, sabendo pelo que está a passar. Sara acha que Alice se aproveitou de Nico, para se aproximar de Cris. Alice afirma que nunca faria isso. Sara promete dar luta. Tomás chega e pergunta que luta é essa.
Tomás quer saber o que se passa e Sara diz-lhe para perguntar a Alice. Esta tenta desdramatizar e explica que Sara ficou perturbada desde que soube que Nico (Salvador Biernat) é filho biológico de Cris. Tomás soube que o casamento foi cancelado e pergunta porquê. Sara diz-lhe que se tomasse melhor conta da família, não tinha tantas perguntas.
Recorde que Sara e Alice não se conseguem entender: