Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

  Hoje às 10:00
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se - TVI
Em «Amor à Prova», Bruno (João Arrais) fica preocupado ao ver Sara a chorar e pergunta o que se passou. Sara (Joana de Verona) diz que Cris (José Condessa) cancelou o casamento e Bruno acha que pode ter sido por ele lhe ter contado que sempre foi apaixonado por Sara. Esta diz que Bruno não teve culpa de nada e que ela é que é estúpida. Bruno pergunta se pode fazer alguma coisa para ajudar e Sara diz que sim. André (Lucas Dutra) prepara shots e teme que aquilo descambe.

Ana (Leonor Oliveira) diz que o casamento de Cris foi o mais rápido de sempre e terminou mesmo antes de começar. Sara pede várias rodadas de shots. Melanie (Beatriz Costa) acha melhor irem embora e vai pagar. Ana diz que a quer convidar para cantar numa festa que vai organizar. Bruno e Sara chegam a casa bêbedos. Bruno diz que pediu a Melanie para avisar Nelson que Sara vai dormir ali. Sara gosta da ideia e pergunta por Melanie. Bruno diz que ficou a falar com Ana.

Sara acha-se horrível, para ter sido deixada na véspera do casamento. Bruno não concorda e Sara beija-o. Ficam a olhar um para o outro. Bruno pergunta por Sara, mas Melanie quer saber porque estavam os dois em conchinha no sofá ontem à noite e se se envolveram.

Relembre o momento em que Cris se declarou a Sara:

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Relação de Alice e Tomás está cada vez mais tóxica

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»- Sara confronta Alice e avisa: «Não vou desistir dele»

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris vai à luta por Nico

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Chegam boas notícias das análises de Nico: «Podemos gritar de felicidade»

Amor à Prova
sáb, 28 fev

Amor à Prova: Cris ajuda Alice, mas pede algo em troca

Amor à Prova
sáb, 28 fev
