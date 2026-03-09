Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Tomás aliam-se para manipular Alice

Em «Amor à Prova», Melanie (Beatriz Costa) dá início ao concerto e Bruno (João Arrais) aplaude. Sara vai ter com Bruno e pede-lhe desculpa mais uma vez pelo que se passou. André ouve Melanie encantado. Tomás chega com Alice (Mafalda Marafusta) e finge-se indignado por Sara estar ali. Tomás questiona Sara por ter ido a sua casa falar com Alice. Sara chora e pede desculpa André repara em Sara sentada na mesa de Alice e Tomás e fica preocupado.
Sara e Tomás seguem com o seu plano de provocar reações em Alice, para perceberem o que ela sente por Cris. Sara desabafa sobre o choque que foi ter sido deixada na véspera do casamento e Alice fica muito desconfortável, ao ponto de ir embora. Tomás troca um olhar com Sara. Alice e Tomás chegam da rua e ele pergunta-lhe o que se passou para ter vindo embora a correr e não ter dito uma palavra pelo caminho. Alice diz que está com a cabeça cheia. Amália pergunta o que se passou e Tomás conta-lhe que Sara estava na taqueria, desesperada, e Alice quis vir embora. Amália regista a informação. Amália vai ter com Alice e diz que Tomás lhe contou o que se passou na taqueria. Amália pergunta a Alice se Cris (José Condessa) cancelou o casamento por sua causa. Tomás teve pena que Sara tivesse interrompido o programa deles, mas ficou sensibilizado com o que ela está a passar. Alice tenta não demonstrar qualquer reação. Tomás diz que podiam aproveitar agora e beija Alice, que retribui sem convicção. Tomás abraça-a, feliz, pela vida deles estar a voltar à normalidade, mas Alice parece não concordar.
Recorde-se que Tomás tem tido muitas atitudes agressivas: