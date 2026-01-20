Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara mente a Cris sobre o estado de saúde Nico

  Hoje às 08:58
Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) diz a Cris (José Condessa) que esteve a pensar no que ele lhe disse, sobre ter de aceitar que tem um filho e que não vai ignorar isso. Sara decidiu que vai pedir para ficar na oncologia, para poder acompanhar Nico (Salvador Biernat) de perto e informar Cris de tudo o que se passa. Cris fica radiante.

Bruno (João Arrais) conta a Cris o desastre que foi o jantar de André (Lucas Dutra) com Melanie (Beatriz Costa). Cris continua a reconfortar Alice e Amália (Ana Guiomar) vai observando. Sara aparece e fica furiosa ao ver Cris a consolar Alice (Mafalda Marafusta). Cris barafusta com Sara por lhe ter mentido e não ter contado o que se passou com Nico.

 Cris discute com Sara por lhe ter mentido sobre o estado de Nico. Cris acha inaceitável que Nico tenha tido uma convulsão e Sara lhe tenha dito que estava tudo bem. Ela diz-lhe que não ia resolver nada e relembra-o de que o combinado era ficar longe dele. Sara não aguenta ver a cumplicidade crescente entre Cris e Alice e chora.

Recorde-se que Cris e Sara estão noivos:

