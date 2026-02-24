Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) informa que suspeitam que possa haver um comprometimento dos membros inferiores. Nelson (Fernando Rodrigues) fica furioso ao saber que Sara (Joana de Verona) teve o acidente de carro e pergunta se foi no carro de Cris (José Condessa). Nelson está furioso e surpreendido por Sara ter o hábito de participar em corridas. Nelson culpa Bruno pelo sucedido, mas ele atira as culpas para Cris, por ter prometido ficar longe de Nico e agora sonhar em passar o Natal com ele e a outra. Nelson pergunta quem é a outra.
David pede silêncio e diz que Sara corre o risco de ficar paraplégica. Cris acha injusto Sara ter tido o acidente logo agora. São percebe que há ali mais qualquer coisa e pressiona-o a contar. Pergunta se discutiram por Alice querer contar a verdade a Nico, mas Cris passa-se e explode. Nelson está muito abatido, por estar novamente num hospital, com um familiar a lutar pela vida.