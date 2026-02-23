Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara sofre um grave acidente

  • Hoje às 08:58
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara sofre um grave acidente - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) não gosta que Sara (Joana de Verona) tenha reagido tão mal à possibilidade dele ter uma relação com o filho. Sara relembra-o de que o combinado era ficarem afastados e que fez tudo para que isso acontecesse, mas afinal Cris sonha em ter Nico (Salvador Biernat) na sua vida e por isso sente-se enganada. Eles olham um para o outro magoados e parecem não se reconhecer.  

Bruno (João Arrais) insiste que não pode dar a chaves do seu carro a Sara, no estado em que ela está. Sara usa o facto de Bruno gostar dela, para o pressionar a fazer o que ela quer. Sara aproveita uma distração de Bruno e rouba-lhe a chave. Nelson manda Bruno trabalhar e ele tem de obedecer. Sara acelera no carro de Bruno. Ouve música em altos berros e chora. Cris aparece e ela quase vai contra ele, mas trava a fundo, mesmo no limite.

Cris quer conversar com Sara, mas ela recusa. Acusa-o de ser um cobarde e volta a acelerar cheia de raiva. Sara limpa as lágrimas e mal tem tempo de ver Afonso (Guilherme Filipe), no meio do percurso, desorientado. David (Diogo Amaral) fala com Tomás ao telemóvel e fica alarmado com o que ouve. David pede a Tomás para lhe dar notícias. Marco irrompe pelo gabinete e avisa que houve um acidente grave.  

Sara dá entrada na clínica, inconsciente e com ferimentos na cabeça. Cris pede aos médicos para a salvarem. David inteira-se do que aconteceu e fica confuso ao perceber que Afonso também esteve envolvido no acidente. Cris diz que trouxe Afonso, mas que ele está desorientado.  David pergunta a Afonso o que aconteceu e quem é a tal Vera. Alice chega com Nico e este corre para abraçar o avô. Alice nota alguma tensão e pergunta o que aconteceu. David pede-lhe para avisar Tomás que Afonso está ali e diz por alto que Sara sofreu um acidente. Alice fica em choque. Bruno está preocupado por não conseguir falar com Cris. São entra esbaforida e vai ter com Nelson. Domingos estranha. São diz a Nelson que têm de ir à clínica, porque Sara teve um acidente. Nelson fica em choque.

Recorde-se que Sara e Cris estão com casamento marcado:

Amor à Prova

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Bruno conta a Cris que ama Sara

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: André fica encurralado após revelação bombástica a Ana e Alice

Amor à Prova
sáb, 21 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Amor à Prova
sex, 20 fev

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Amor à Prova
sex, 20 fev
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
Ontem
1

Todos falam do vestido de arrasar de Margarida Corceiro, mas os brincos de diamantes é que fazem a diferença

A Fazenda
1 set 2025
2

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Ontem
3

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
9 out 2025
4

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
5

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado

Hoje

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
Ontem

Rosa Bela vive uma nova fase: «É no silêncio que começo»

Ontem

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje
FORA DO ECRÃ

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Hoje

Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca

Terra Forte
Hoje

«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo

Cacau
Hoje

Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

Hoje

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Hoje

Com quase 60 anos e ainda a arrancar suspiros em todo o país. É inacreditável

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã