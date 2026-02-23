Exclusivo «Amor à Prova»: Sara sofre um grave acidente

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) não gosta que Sara (Joana de Verona) tenha reagido tão mal à possibilidade dele ter uma relação com o filho. Sara relembra-o de que o combinado era ficarem afastados e que fez tudo para que isso acontecesse, mas afinal Cris sonha em ter Nico (Salvador Biernat) na sua vida e por isso sente-se enganada. Eles olham um para o outro magoados e parecem não se reconhecer.

Bruno (João Arrais) insiste que não pode dar a chaves do seu carro a Sara, no estado em que ela está. Sara usa o facto de Bruno gostar dela, para o pressionar a fazer o que ela quer. Sara aproveita uma distração de Bruno e rouba-lhe a chave. Nelson manda Bruno trabalhar e ele tem de obedecer. Sara acelera no carro de Bruno. Ouve música em altos berros e chora. Cris aparece e ela quase vai contra ele, mas trava a fundo, mesmo no limite.

Cris quer conversar com Sara, mas ela recusa. Acusa-o de ser um cobarde e volta a acelerar cheia de raiva. Sara limpa as lágrimas e mal tem tempo de ver Afonso (Guilherme Filipe), no meio do percurso, desorientado. David (Diogo Amaral) fala com Tomás ao telemóvel e fica alarmado com o que ouve. David pede a Tomás para lhe dar notícias. Marco irrompe pelo gabinete e avisa que houve um acidente grave.

Sara dá entrada na clínica, inconsciente e com ferimentos na cabeça. Cris pede aos médicos para a salvarem. David inteira-se do que aconteceu e fica confuso ao perceber que Afonso também esteve envolvido no acidente. Cris diz que trouxe Afonso, mas que ele está desorientado. David pergunta a Afonso o que aconteceu e quem é a tal Vera. Alice chega com Nico e este corre para abraçar o avô. Alice nota alguma tensão e pergunta o que aconteceu. David pede-lhe para avisar Tomás que Afonso está ali e diz por alto que Sara sofreu um acidente. Alice fica em choque. Bruno está preocupado por não conseguir falar com Cris. São entra esbaforida e vai ter com Nelson. Domingos estranha. São diz a Nelson que têm de ir à clínica, porque Sara teve um acidente. Nelson fica em choque.

Recorde-se que Sara e Cris estão com casamento marcado: