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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Todos descobrem que Sara se aliou a Tomás para Cris ser acusado de sequestro

  • TVI Novelas
  • Há 59 min
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Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) diz a Cris (José Condessa) que já toda a gente sabe que foi Tomás que arquitetou tudo para que ele fosse preso e revela que ele usou algumas pessoas para o conseguir. Sara diz que foi uma dessas peças e que foi ela que disse a Tomás, onde Cris e Nico (Salvador Biernat) estavam. Cris fica em choque.

 Cris compreende que Sara esteja magoada, por ele ter cancelado o casamento, mas nada justifica aliar-se a Tomás (João Jesus) e acusá-lo de sequestro. Sara diz que não sabia o que Tomás ia fazer, mas Cris afirma que boa coisa não podia ser. Sara diz que ficou com raiva por ter sido enganada e pede a Cris para assumir que está com Alice. 

 Sara insiste em saber se Cris está com Alice ou não. Cris acha que ela quer saber, para se sentir melhor com o que fez. Sara diz que não é esse monstro e não contou a Tomás que Cris quer lutar pelo filho. Sara volta a perguntar a Cris se quer estar com Alice (Mafalda Marafusta), mas ele não responde.

 São e Domingos estranham que Sara e Cris estejam há tanto tempo a conversar. Nelson aparece e diz que afinal decidiu vir jantar. Sara e Cris vêm a discutir e ele decide expor o tema da discussão. São e Domingos ficam indignados ao saber que Sara ajudou Tomás a fazer com que Cris fosse preso. Domingos percebe que Nelson já devia saber. São diz que Sara não é parva e já percebeu que existe algo entre Cris e Alice. Cris gostava de lhe poder dizer a verdade e dar a Tomás a tareia que ele merece, mas tem de ser mais inteligente e manter-se discreto, até conseguir encontrar a mãe biológica de Nico. São acha que Tomás ainda não fez nada pior, porque tem esperança de salvar o casamento.

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