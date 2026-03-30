Exclusivo «Amor à Prova»- Tomás confronta Alice: «Há alguma coisa entre ti e o Cris?»

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) explica que Afonso (Guilherme Filipe) a viu sair sem Nico (Salvador Biernat) e o avisou. Depois perguntou a Olga por Nico e ela não soube dizer onde estava. Ligou para Alice (Mafalda Marafusta) e as irmãs e Nico não estava em lado nenhum, então apresentou queixa. Alice assume que o levou às escondidas, por causa das intransigências de Tomás. Este pergunta a Alice o que esconde mais sobre Cris (José Condessa). Alice não acredita que Tomás não soubesse que Nico estava com Cris e ainda não entendeu porque fez queixa por rapto.

Alice diz a Tomás que devia preocupar-se com o que ela sente por ele, em vez de se preocupar com o que ela sente por Cris. Alice pega nas suas coisas e diz que vai dormir com o filho. Tomás tenta consertar as coisas com Alice e esquecer o que aconteceu. Afonso descontrola-se e pergunta a Alice se acha bem ter atirado o filho para as mãos do mecânico. Afirma ainda que foi por isso que Tomás fez o que fez. Alice fica intrigada, mas Tomás salva a situação e refere-se à denuncia. Alice vai até à taqueria para desanuviar.

Recorde-se que Tomás tem andado muito desconfiado: