Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás descobre que André é irmão de Cris e faz a pior cena de sempre

  • Há 28 min
Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás descobre que André é irmão de Cris e faz a pior cena de sempre - TVI
Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) vem a falar ao telemóvel sobre um decreto de lei, do qual não se lembra e André (Lucas Dutra) ajuda-o. Tomás agradece-lhe e André explica que está a estudar direito. Tomás avisa Ana (Leonor Oliveira) que não pode chamar Alice a toda a hora, pois ela precisa de cuidar de Nico (Salvador Biernat) e agora também têm Afonso com Alzheimer a viver com eles. 

Tomás vai a sair da clínica quando se cruza com André e acha piada à coincidência. Marco chama André Ferraz e Tomás fica alerta. Tomás diz que não conhecia ninguém com aquele apelido e em pouco tempo conheceu duas pessoas. André diz que deve ser seu familiar e ao perceber que Tomás fala de Cris (José Condessa), revela que é seu irmão. Tomás tenta disfarçar o choque. André dirige-se para a saída, quando Tomás o interpela e lhe oferece boleia para casa. André recusa, mas Tomás insiste. São está muito nervosa. Cris liga para André, para saber o que se passou, mas ele não atende.

Sara (Joana de Verona) liga a Cris e conta-lhe que viram Tomás a falar com André. Este chega de seguida, acompanhado por Tomás, que fica muito surpreendido por ver Alice ali. André percebe agora quem é Tomás e este quer aproveitar que estão todos juntos, para esclarecer algumas coisas. Tomás compara a família de Cris a uma matilha de cães de rua e Cris passa-se. Tomás pergunta a Alice o que está ali a fazer e culpa-a por permitir tanta proximidade. Alice diz que não há condições para André continuar na taqueria, mas São acha que quem tem de o despedir é Ana. São encoraja Cris a lutar por Nico, pois aquela família é tóxica.

 

