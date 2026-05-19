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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás droga Alice

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  • Hoje às 09:00
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Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) convocou uma reunião familiar para comunicarem a afonso que se vão separar. Alice (Mafalda Marafusta) acha que Tomás devia falar com ele sozinho, mas este não concorda. Alice sai para chamar Afonso (Guilherme Filipe) e Tomás coloca umas gotas no sumo de Alice.

Tomás conta a Afonso que ele e Alice se vão separar. Ele pergunta a Alice se ela tem outra pessoa. Tomás diz que concordou com o divórcio e propõe um brinde. Alice bebe todo o seu sumo. Tomás olha-a, satisfeito.

Afonso não quer que Nico (Salvador Biernat) saia de perto dele. Alice sente uma tontura e Vera (Helena Caldeira) corre para ajudá-la. Alice recebe uma mensagem de Cris, a pedir para se encontrar com ele, com urgência, no sítio do costume. Tomás entra no quarto e Alice está desacordada no chão. Tomás coloca o frasco do soporífero junto da mão dela e tira-lhe fotos.

Recorde-se que ele sempre suspeitou que Alice sentia alguma coisa por Cris:

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