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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás e Sara espiam Alice e Cris

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:42
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Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta chega e vê Cris (José Condessa) sentado no baloiço. Eles olham-se, mas Elsa chama Alice e pergunta por Nico (Salvador Biernat). Alice vai finalmente ter com Cris, mas teme que mais alguém os veja. Tomás (João Jesus) e Sara chegam de carro e veem Cris e Alice a conversar. Ficam cheios de raiva por vê-los juntos e mais ainda, quando Cris abraça Alice.

Cris fica surpreendido ao saber que Domingos (João Lagarto) se fez passar por Tozé e que é amigo de Vítor (Diogo Infante), para poder estar mais próximo de Nico. Alice espera que Domingos conte a verdade a Vítor e que ele entenda. Alice acha que Tomás está desconfiado deles.

Tomás e Alice continuam a observá-los do carro. Sara (Joana de Verona) quer ir lá, mas Tomás diz que precisa de provas. Sara e Tomás discutem porque Sara queria ter confrontado Alice e Cris e acabar com aquele espetáculo, mas Tomás não podia aparecer, porque supostamente está em Aveiro e quer perceber melhor o que se passa entre eles. Sara acha que Alice lhe vai dar um pontapé no rabo, tal como Cris fez com ela. Tomás desconfia que haja mais qualquer coisa.

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