Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Em «Amor à Prova», Nico (Salvador Biernat) chega a casa com os pais e fica feliz por ver o avô. Afonso (Guilherme Filipe) também fica muito feliz por ver o neto e diz que anda à procura dos óculos. Tomás (João Jesus) diz-lhe que estão na cabeça. Alice (Mafalda Marafusta) sugere irem para o quarto conversar e Afonso desconfia qual seja o assunto. Afonso pergunta a Tomás se não ia impedir aquela conversa e ele fica furioso. Nico e Alice olham em volta para os balões de boas-vindas. Nico diz que tem os melhores pais do mundo.
Alice aproveita o momento para lhe dizer que precisam de conversar sobre o seu pai e pega no livro "O livro da selva". Tomás tem dificuldade em conter o seu pânico.
Alice mostra o "livro da selva" a Nico e explica-lhe que todas as famílias são diferentes. Nico acha que a família deles é normal e não entende o que o livro tem a ver com o pai. Alice diz que tem uma coisa para lhe contar e Tomás quase explode, mas Olga (Joana Lisboa) interrompe e diz que já não sabe o que fazer com Afonso. Tomás e Alice vêm ver o que se passa.
Afonso acusa Olga de lhe ter roubado o telemóvel. Ele diz que o telemóvel não está em lado nenhum e exige ver a mala de Olga.
Olga mostra a mala a Afonso, para provar que não lhe roubou o telemóvel. Tomás liga para o pai, mas vai parar ao voice mail e desconfiam que Afonso tenha perdido o telemóvel. Nico aparece e percebe que Afonso tem um problema. Tomás disfarça e diz que ele está cansado. Nico pergunta à mãe o que lhe queria dizer sobre o pai. Ela diz que não vão poder ir já ao Mónaco, como Tomás tinha prometido. Alice e Tomás não chegam a um consenso sobre contar a verdade a Nico. Alice reconhece que está muita coisa a acontecer, mas mentir ao filho sobre uma coisa tão importante também não é solução. Alice desconfia que Afonso tenha inventado a história do telemóvel, para a impedir de contar a verdade. Alice pega nas suas coisas para ir dormir com o filho. Afonso mexe na gaveta onde escondeu o telemóvel. Tomás aparece e pergunta-lhe o que está a fazer ali. Afonso disfarça e diz que estava sem sono. Afonso pergunta a Tomás se Alice já contou a verdade a Nico e Tomás diz que não. Afonso acha que conseguiu ganhar tempo com a história do telemóvel e incentiva Tomás a fazê-la desistir dessa ideia. Alice vê Afonso a mexer no seu telemóvel e pergunta-lhe se já o encontrou. Alice percebe que foi Afonso que o escondeu e confronta-o. Alice insiste que Afonso escondeu o telemóvel para acusar Olga e ele assume que o fez para evitar que Alice contasse a verdade a Nico. Alice diz-lhe que não se deve meter nas decisões deles, mas acaba por perceber que Tomás nunca quis contar a verdade e apenas fingiu concordar com a ideia. Alice confronta Tomás por nunca ter pensado em contar a verdade a Nico e apenas ter fingido que concordava com a ideia. Alice está revoltada e envergonhada por Tomás a ter enganado, fingindo que concordava em contar a verdade a Nico. Alice promete contar que Cris é o pai de Nico e que vai ter um bom exemplo de pai. Tomás fica furioso e insinua que Alice sente algo por Cris. Ela levanta-lhe a mão e Tomás empurra-a para a cama. Alice fica a chorar.
De relembrar que Tomás tem estado, cada vez mais, a desiludir Alice: