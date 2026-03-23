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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás faz denúncia de rapto de Nico

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:57
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Em «Amor à Prova», Afonso (Guilherme Filipe) diz que já procurou Olga e não está em casa. Tomás (João Jesus) percebe que Alice (Mafalda Marafusta) mordeu o isco e que deve ter pedido a Olga para levar Nico (Salvador Biernat) até Cris (José Condessa).

Afonso pergunta a Tomás o que combinou com Amália, para que Alice saísse dali tão nervosa. Olga chega a casa e fica tensa ao ver Tomás. Ele pergunta-lhe por Nico e ela fica em pânico. Tomás fala com Ana e pergunta-lhe se Alice e Nico estão na taqueria. Ele diz que Alice não atende e que vai tentar falar com Amália.

Tomás desliga e diz ao polícia que quer fazer uma denúncia de rapto.

Recorde-se que Tomás está cada vez mais cruel:

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