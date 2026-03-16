Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás força Alice a envolverem-se

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) entra no quarto, vê Alice (Mafalda Marafusta) a dormir e vai tirar a pulseira com GPS da mala de Alice. Depois deita-se na cama e Alice desperta. Ele diz que não aguentou de saudades e voltou hoje. Tomás beija Alice para a testar, mas ela esquiva-se.

Ele insiste e ela cede, para não levantar suspeitas, mas tem uma expressão triste.

Alice toma o pequeno-almoço, pensativa. Tomás achou que a ia encontrar mais animada, depois da noite maravilhosa que tiveram, mas Alice diz que teve dificuldade em adormecer. Tomás quer levar Nico à clínica, mas Alice diz que pode fazer isso, afinal afastou-se da taqueria para poder cuidar da família.

Recode-se que Cris e Alice mantêm uma relação secreta: