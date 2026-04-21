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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás pede satisfações a Vítor, mas ele coloca-o no lugar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:49
Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás pede satisfações a Vítor, mas ele coloca-o no lugar - TVI
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Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) e Nico jogam consola, mas Nico não está muito animado e acaba por confessar que tem saudades da escola e dos amigos. Tomás diz-lhe que está quase a voltar à normalidade. Nico (Salvador Biernat) confessa estar preocupado com o pai de Cris (José Condessa) e diz que gostava de o voltar a ver. Nico afirma que ele é amigo de Vítor (Diogo Infante) e Tomás estranha.

Tomás conta a Alice (Mafalda Marafusta) que Nico pediu para visitar Domingos (João Lagarto) e gostava de saber a opinião dela. Alice diz que por um lado deviam manter a distância, mas por outro, é normal Nico estar preocupado com uma pessoa que se sentiu mal e deviam fomentar a empatia. Tomás pergunta a Alice se Vítor e Domingos são amigos e ela nubla.

Vítor vai ter com Tomás e pergunta-lhe que diferença faz de quem ele é amigo. Tomás relembra que combinaram ficar longe da família de Cris. Vítor explica que quando conheceu Domingos, nem sabia quem ele era. Tomás sabe que Domingos teve em sua casa e pede a Vítor para não destruir a sua família. Vítor diz-lhe que ele faz isso muito bem sozinho.

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De recordar que Vítor está a atingir o limite com Tomás:

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