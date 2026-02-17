Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás quer proibir Alice de trabalhar e faz chantagem com ela

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) está incrédula por Tomás (João Jesus) querer que ela fique em casa sem trabalhar. Tomás diz que o combinado era ser só investidora e além disso mentiu-lhe sobre André (Lucas Dutra). Alice diz que já que ele é tão fã da verdade, podem já contar hoje a Nico (Salvador Biernat) que ele é adotado. Tomás fica em choque.

Alice está decidida a contar toda a verdade a Nico, não apenas que é adotado, mas também que Cris (José Condessa) é seu pai biológico. Tomás acha que Alice está desequilibrada e está a usar Nico para se vingar dele. Alice afirma que está farta das acusações e paranoias de Tomás. Este diz que vai com o pai a uma consulta, mas Olga informa que Afonso já saiu.

Alice já contou a Ana que Tomás mudou de ideias e quer que André continue a trabalhar ali, exigiu foi que ela se afastasse. Ana fica passada. Luz ouve a conversa e acha que Tomás tem razão para estar desequilibrado, devido aos problemas todos pelos quais está a passar. Alice diz que vai acabar com o maior medo dele e contar a Nico que é adotado. Ana celebra, mas Luz tem medo da reação de Nico. Alice entra a falar ao telemóvel com Tomás e fica aliviada e comovida com as notícias que ele lhe dá. Simone pergunta se está tudo bem e Alice afirma que está quase. Alice diz que o pai está à espera dela e dirige-se para o seu gabinete. Alice conta as boas notícias ao pai e ambos festejam. Alice informa o pai que decidiu contar a verdade a Nico e Vítor alerta-a para o impacto que isso pode ter no seu casamento. Todos sabem que o casamento está desgastado e Vítor diz-lhe que tem de pensar no que quer fazer, mas terá sempre o seu apoio incondicional. Alice e Tomás estão ansiosos com a alta de Nico. Tomás pergunta a Alice se tem a certeza de que o melhor é contar a verdade a Nico. Tomás lembra que ele ainda não está curado e essa revelação pode mexer com o estado emocional dele e ter repercussões na doença. Tomás pergunta a Alice se está preparada para lidar com essa culpa.

Alice fica indignada por Tomás estar a fazer chantagem com ela. Ele afirma que não é chantagem, só acha que não é o momento certo para contar a verdade a Nico. Alice diz que se depender dele, nunca será o momento certo e que já não se trata apenas de omitir, uma vez que já muita gente sabe a verdade. Tomás não concorda. Alice fica na dúvida.