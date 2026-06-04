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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Transtornada, Alice bate em Tomás

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:31
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Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta)  vem muito transtornada do quarto e dá um estalo a Tomás (João Jesus). Vítor (Diogo Infante) fica confuso. Alice diz que Tomás fez a cabeça de Nico (Salvador Biernat) contra ela e Cris (José Condessa), mas Tomás diz que se limitou a contar a verdade. Tomás revela que já pôs um processo para pedir a guarda total de Nico, porque Alice não está bem psicologicamente para cuidar de Nico. Vítor leva Alice dali.

Afonso critica Tomás pela forma como está a gerir a família. Tomás está farto de ouvir críticas do pai e relembra-o de que não está bem da cabeça, pois confundiu Amália com Vera e disse que tinha uma irmã. Afonso (Guilherme Filipe) foge da conversa. Tomás pede a Vera (Helena Caldeira) para ser sua testemunha contra Alice e diz que precisa do seu CC.

Recorde a reção de Tomás ao pedido de divórcio:

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