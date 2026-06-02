Exclusivo «Amor à Prova»: Vera ameaça contar que é filha de Afonso

Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) levou Afonso (Guilherme Filipe) ao jazigo da mãe e diz-lhe que se a amava, sabe que ela ia querer que soubesse a verdade e que lhe deve isso. Vera pergunta a Afonso onde está o seu filho.

Afonso tenta ir embora do cemitério, fugindo às perguntas de Vera. Ela insiste em saber onde está o filho. Afonso acha que lhe fez um favor ao salvar acriança de ter uma mãe como ela. Vera ameaça contar que é filha de Afonso, mas ele não se deixa amedrontar e lembra que ela está a usar uma identidade falsa. Vera pondera procurar o pai do filho.