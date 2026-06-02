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Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera ameaça contar que é filha de Afonso

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 45min
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Em «Amor à Prova», Vera (Helena Caldeira) levou Afonso (Guilherme Filipe) ao jazigo da mãe e diz-lhe que se a amava, sabe que ela ia querer que soubesse a verdade e que lhe deve isso. Vera pergunta a Afonso onde está o seu filho.

Afonso tenta ir embora do cemitério, fugindo às perguntas de Vera. Ela insiste em saber onde está o filho. Afonso acha que lhe fez um favor ao salvar acriança de ter uma mãe como ela. Vera ameaça contar que é filha de Afonso, mas ele não se deixa amedrontar e lembra que ela está a usar uma identidade falsa. Vera pondera procurar o pai do filho.

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