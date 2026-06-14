Exclusivo «Amor à Prova»: Vera e Cris envolvem-se

Em «Amor à Prova»...

PRESENTE Cris (José Condessa) achou que iam para um sítio calmo, para conversarem à vontade. Vera pergunta-lhe se aquele sítio não o faz lembrar-se do dia em que se conheceram. Vera diz-lhe para se lembrar desses dias e depois conta-lhe como estava a sua vida. Vera (Helena Caldeira) pergunta a Cris se foi marcante para ele ou se já a esqueceu, porque está com Alice (Mafalda Marafusta).

FLASHBACK Cris esbarra em Vera e os dois ficam a olhar um para o outro, como se mais nada existisse.

PRESENTE Vera quer saber mais sobre a relação de Cris e Alice. Ele diz que o assunto não era esse, mas dá a entender que o relacionamento acabou. Vera insiste em ficar na rave, para que Cris sinta o ambiente em que se conheceram e promete contar-lhe tudo depois. Vera revela que esteve presa em Espanha, por causa de um traficante chamado Fred.

FLASHBACK Cris e Vera dançam frente a frente, no meio da multidão. Cris olha embevecido para Vera.

PRESENTE Vera continua a contar a sua história e como viu em Fred a sua boia de salvação, para fugir do pai austero. Vera entorna a cerveja e parece que a história se está a repetir. Vera vai para beijar Cris, mas ele acha melhor não. Vera acaba por beijá-lo na mesma.

FLASHBACK Vera desequilibra-se e entorna a sua bebida para cima de Cris. Ele ampara-a, pergunta-lhe se está bem e os dois riem. Fitam-se por um momento e beijam-se.

PRESENTE Cris e Vera entram, em beijos intensos. Atiram-se para a cama, enquanto se despem. Tinham saudades do corpo um do outro. Estão cheios de desejo. Vera conta a Cris como Afonso lhe roubou o bebé enquanto estava presa e que teve de lhe dizer que o pai do bebé era um mecânico do Montijo e não Fred. Cris acha que Afonso o devia ter procurado, em vez de entregar o bebé a Tomás, mas Vera diz que assim teria de admitir que tinha outra família. Vera quer ajudar Cris a recuperar Nico (Salvador Biernat).

Cris lembra que estão naquela situação, também por causa das escolhas de Vera. Cris só quer que Vera diga em tribunal, que ele não sabia da existência do bebé. Vera conta como foi difícil recomeçar a vida depois de sair da prisão e quando soube que Afonso estava doente, achou que era o momento ideal para tentar descobrir o filho.

Ele gostou muito de ter encontrado Vera, mas ela percebe que Cris está apaixonado por Alice. Cris conta como foi a sua vida depois de Vera. Diz que namorou com Sara, agora ela está grávida e o filho pode ser seu. Cris avisa Vera para ter cuidado com Tomás. Cris teme que Vera fuja como da outra vez, mas ela garante que não vai a lado nenhum. Cris diz que há muito tempo que não ia a uma festa daquelas. Vera beija-o, pois queria despedir-se dele como deve ser, já que da outra vez não teve hipótese. Vera diz que desta vez não vão perder o contacto, já que têm um filho e vão lutar por ele.

Recorde-se que Cris e Alice estavam juntos e que ele até revelou tudo a Luz: