Exclusivo «Amor à Prova»: Vera é levada pela polícia

Em «Amor à Prova», Afonso (Guilherme Filipe) diz a Vera (Helena Caldeira) que tem de sair daquela casa. Vera ameaça Afonso. Alice chega e diz a Afonso que ela e Tomás precisam de falar com ele. Vera recebe um telefonema e sai apressada. Vera não percebe o que é que está a fazer na PJ. António diz que está a investigar um caso com a polícia espanhola e que segundo eles, Vera esteve presa em Espanha por tráfico de droga. Vera diz que já cumpriu a sua pena em Espanha.

António quer a ajuda dela, pois ela não deve querer que a pessoa que eles têm sob custódia saia em liberdade. António conta a história de Melanie e de como ela fugiu com a droga. António pergunta se Vera conhece um homem chamado Fred. Vera está numa sala de identificação de suspeitos. António diz-lhe para não ter medo que do outro lado do espelho não a conseguem ver. Vera diz que sabe, pois já esteve do outro lado. António precisa que ela identifique o suspeito. Fred entra.

Vera diz que não tem a certeza de quem é e foge a correr. Vera vai a correr e diz que não quer viver aquilo outra vez. Esbarra em Vítor e sai. António conta a Vítor que Vera foi mais uma das vítimas de Fred. Vítor pergunta se vão conseguir prendê-lo definitivamente, mas António tem dúvidas.

Recorde-se que Afonso tem tido várias alucinações com Vera: