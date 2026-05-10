Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera regressa para se vingar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:48
Exclusivo «Amor à Prova»: Vera regressa para se vingar - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Filipa pergunta a Vera (Helena Caldeira) se tem a certeza do que está a fazer, pois vai deixar tudo para ir para Lisboa cuidar de um velho, quando nunca fez nada desse género. Filipa pergunta ainda porque nunca lhe falou de Afonso e Vera diz que achou que esse capítulo estava encerrado, mas agora não pode perder a oportunidade de se vingar. Filipa fica confusa. 

Olga recebe Vera e outro candidato a cuidador. Vera, ardilosa, diz que o Afonso (Guilherme Filipe) tentou estrangular o último cuidador e esfaqueou o anterior. O candidato fica assustado.

Tomás (João Jesus) chega à sala e surpreende-se por só ver uma pessoa. Vera diz que o outro candidato se foi embora, porque Tomás se atrasou 5 minutos. Tomás conclui que ele não tinha o perfil ideal para aquele trabalho. Vera apresenta-se e Tomás gosta do que ouve. Vera contém-se quando Tomás diz a palavra pai. Vera agradece a Tomás pelo voto de confiança e promete dar o seu melhor. Tomás alerta para o avançado estado da doença e as confusões que Afonso faz. Tomás diz que ele tem falado numa Vera e numa Verónica, mas não faz ideia de quem sejam. Vera regista. Afonso chega e fica aterrorizado ao ver Vera.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

 Afonso está em pânico por Vera ali. Ela veste o papel de cuidadora e pede a Afonso para ter calma. Afonso diz que ela se chama Vera e não Filipa, mas Tomás não faz caso, pois Afonso está sempre a chamar Vera a toda a gente. Alice chega e apresenta-se a Vera, que diz chamar-se Filipa.

 Afonso afirma que aquela mulher é Vera e não Filipa. Tomás acha que o pai está a ter mais um surto, mas ele garante que não. Tomás pergunta-lhe então quem é Vera e porque o deixa tão transtornado. Afonso nubla, finge confusão e pergunta-lhe de quem estão a falar.

Recorde-se que Vera tem 'assombrado' as memórias de Afonso:

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana dá um beijo na boca a André à frente de Melanie

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- David surpreende Sara: «É a última hipótese que eu te dou»

Amor à Prova
sex, 8 mai

Amor à Prova: David confronta Amália por ter chantageado Sara

Amor à Prova
sex, 8 mai

Amor à Prova: Lucas revela tudo o que Carlos fez a Vítor e Luz

Amor à Prova
sex, 8 mai

Amor à Prova: «Tenho informações sobre a mãe biológica do Nico»

Amor à Prova
sex, 8 mai

Vem aí em «Amor à Prova»: Nelson é roubado na sua própria oficina?

Amor à Prova
sex, 8 mai
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

sex, 8 mai
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera regressa para se vingar

Amor à Prova
Hoje
2

O amor está no ar: há um novo casal na televisão e promete dar que falar

Terra Forte
seg, 4 mai
3

Exclusivo «Terra Forte»: António morre?

Terra Forte
dom, 3 mai
4

«O nome do meio deste menino é felicidade»: filho de Maria Botelho Moniz derrete corações nas redes sociais

sex, 8 mai
5

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy, Álvaro e Rosa Maria descobrem que António está vivo

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha do que aconteceu no cruzeiro recusa fazer queixa de Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 8 mai

Vem aí em «Amor à Prova»: Nelson é roubado na sua própria oficina?

Amor à Prova
sex, 8 mai

Estrela de «Morangos com Açúcar» anuncia noivado em cenário digno de filme

qui, 7 mai

Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

sex, 8 mai

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

sex, 8 mai

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos pede um favor comovente a Vítor

Amor à Prova
qui, 7 mai
FORA DO ECRÃ

Maria Botelho Moniz defende reality shows: «Eu acho que se pode aprender com estes formatos»

Hoje

Lia Carvalho, Mariana de "Morangos com Açúcar", está de volta às atenções. Veja como está a atriz

Hoje

Da 1ª Companhia para fenómeno nas redes sociais: Sensual, Soraia Sousa é a nova sensação

Ontem

«O nome do meio deste menino é felicidade»: filho de Maria Botelho Moniz derrete corações nas redes sociais

sex, 8 mai

Maria Botelho Moniz sobre os comentários ao seu corpo: «As pessoas dizem coisas muito feias»

sex, 8 mai

Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

sex, 8 mai
Mais Fora do Ecrã