Exclusivo «Amor à Prova»: Vera regressa para se vingar

Em «Amor à Prova», Filipa pergunta a Vera (Helena Caldeira) se tem a certeza do que está a fazer, pois vai deixar tudo para ir para Lisboa cuidar de um velho, quando nunca fez nada desse género. Filipa pergunta ainda porque nunca lhe falou de Afonso e Vera diz que achou que esse capítulo estava encerrado, mas agora não pode perder a oportunidade de se vingar. Filipa fica confusa.

Olga recebe Vera e outro candidato a cuidador. Vera, ardilosa, diz que o Afonso (Guilherme Filipe) tentou estrangular o último cuidador e esfaqueou o anterior. O candidato fica assustado.

Tomás (João Jesus) chega à sala e surpreende-se por só ver uma pessoa. Vera diz que o outro candidato se foi embora, porque Tomás se atrasou 5 minutos. Tomás conclui que ele não tinha o perfil ideal para aquele trabalho. Vera apresenta-se e Tomás gosta do que ouve. Vera contém-se quando Tomás diz a palavra pai. Vera agradece a Tomás pelo voto de confiança e promete dar o seu melhor. Tomás alerta para o avançado estado da doença e as confusões que Afonso faz. Tomás diz que ele tem falado numa Vera e numa Verónica, mas não faz ideia de quem sejam. Vera regista. Afonso chega e fica aterrorizado ao ver Vera.

Afonso está em pânico por Vera ali. Ela veste o papel de cuidadora e pede a Afonso para ter calma. Afonso diz que ela se chama Vera e não Filipa, mas Tomás não faz caso, pois Afonso está sempre a chamar Vera a toda a gente. Alice chega e apresenta-se a Vera, que diz chamar-se Filipa.

Afonso afirma que aquela mulher é Vera e não Filipa. Tomás acha que o pai está a ter mais um surto, mas ele garante que não. Tomás pergunta-lhe então quem é Vera e porque o deixa tão transtornado. Afonso nubla, finge confusão e pergunta-lhe de quem estão a falar.

Recorde-se que Vera tem 'assombrado' as memórias de Afonso: